El Hospital Regional de Málaga estrena una técnica que evita extirpar el útero en mujeres con prolapso: “Supone un avance importante”

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha incorporado una nueva técnica quirúrgica para tratar el prolapso uterino que permite a las mujeres preservar el útero y restaurar la anatomía del suelo pélvico. El procedimiento emplea una malla de última generación y ofrece a las pacientes una alternativa a las intervenciones que requieren extirpar el órgano.

La técnica, denominada histeropexia con malla Splentis, posibilita mantener el útero en su posición anatómica mediante un sistema específico de soporte. De esta forma, se corrige el descenso del órgano y se favorece la recuperación funcional de las mujeres.

Qué es el prolapso uterino y qué síntomas provoca

El prolapso uterino es una patología frecuente que aparece cuando las estructuras de soporte del suelo pélvico se debilitan y provocan el descenso del útero. Esta alteración, explica el hospital, puede ocasionar sensación de peso o bulto vaginal, además de molestias pélvicas y problemas urinarios que pueden afectar de forma importante a la calidad de vida de las pacientes.

"La incorporación de esta técnica supone un avance importante en el tratamiento del prolapso uterino, ya que nos permite ofrecer a determinadas pacientes una alternativa quirúrgica conservadora que preserva el útero sin renunciar a la eficacia en la corrección del prolapso", ha destacado el jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia en funciones del Hospital Regional Universitario de Málaga, Isaac Cohen.

Para quién esta indicada esta técnica

La histeropexia con malla Splentis está especialmente indicada en mujeres a partir de los 40 o 45 años que presentan prolapso uterino y desean conservar el útero. A diferencia de las técnicas tradicionales, que en muchos casos requieren la extirpación del órgano, este nuevo procedimiento permite mantener el útero y recuperar la anatomía del suelo pélvico.

Fachada del Hospital Regional Universitario de Málaga. / L.O.

Entre sus principales beneficios se encuentra la preservación de la anatomía femenina y de la funcionalidad del suelo pélvico. Según señala el hospital, esta circunstancia puede favorecer una mejor calidad de vida, incluidas las relaciones sexuales, en aquellas pacientes para las que el tratamiento está indicado.

"Cada vez es más importante adaptar el tratamiento a las necesidades y expectativas de cada mujer”, ha subrayado el doctor Cohen. “Poder conservar el útero cuando está clínicamente indicado, recuperar la anatomía del suelo pélvico y mejorar la funcionalidad representa un beneficio tanto desde el punto de vista físico como de la calidad de vida", ha añadido.

"Cada vez es más importante adaptar el tratamiento a las necesidades y expectativas de cada mujer”

Formación en cirugía reconstructiva del suelo pélvico

La implantación del procedimiento se ha realizado durante una sesión quirúrgica formativa celebrada en los quirófanos del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Málaga. La jornada estuvo dirigida por el especialista Agustín Sampietro, reconocido por su experiencia en cirugía reconstructiva del suelo pélvico.

La incorporación de esta técnica incluyó una sesión de cirugía en directo en la que los profesionales del servicio pudieron conocer de primera mano los aspectos técnicos del procedimiento. El objetivo era facilitar la transferencia de conocimiento para su implantación en la práctica clínica habitual del hospital malagueño.