Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga en los centros comerciales Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga para protestar contra la iniciativa denominada «Late Night Shopping», que contempla prolongar la apertura de los establecimientos hasta las 00.00 horas.

Los paros se desarrollarán durante las noches del jueves 30 de julio y del jueves 27 de agosto de 2026, coincidiendo con el tramo de ampliación horaria previsto en ambos espacios comerciales de Málaga.

La convocatoria ha sido registrada formalmente ante la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y podrá afectar a las plantillas de las tiendas que decidan participar en la apertura nocturna.

Horarios de la huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen

La primera jornada de huelga comenzará a las 22.00 horas del jueves 30 de julio y se prolongará hasta las 00.30 horas del viernes 31 de julio.

El segundo paro se celebrará entre las 22.00 horas del jueves 27 de agosto y las 00.30 horas del viernes 28 de agosto.

Además, los sindicatos han convocado una concentración el 30 de julio a partir de las 21.00 horas en la calle Alfonso Ponce de León, en la esquina con la calle Teresa Berganza, en el entorno de los dos centros comerciales.

El centro comercial McArthurGlen de Málaga, situado junto a Plaza Mayor. / L. O.

La protesta coincide con la campaña comercial «Late Night Shopping», que plantea mantener abiertas las tiendas hasta la medianoche durante determinadas jornadas del verano.

Los sindicatos rechazan la ampliación del horario comercial

CCOO y FeSMC UGT sostienen que la prolongación de la jornada se ha planteado de forma unilateral y sin una negociación previa con la representación de las personas trabajadoras.

Las organizaciones sindicales consideran que el nuevo horario puede perjudicar la conciliación familiar y personal de las plantillas, al obligar a modificar los calendarios laborales y retrasar hasta la madrugada la salida de los establecimientos.

También alertan de un aumento de la fatiga física y mental en un periodo marcado por las altas temperaturas, la campaña de rebajas y la mayor afluencia de clientes durante el verano.

Según exponen los sindicatos, la ampliación del horario se suma a la carga de trabajo derivada de la declaración de Málaga como Zona de Gran Afluencia Turística, que permite una mayor apertura comercial durante determinados periodos.

Dificultades para regresar a casa de madrugada

Otro de los motivos esgrimidos en la convocatoria es la disponibilidad de transporte al finalizar la jornada. CCOO y UGT advierten de las dificultades que podrían encontrar algunos empleados para regresar a sus domicilios después de medianoche, especialmente quienes dependen del transporte público.

Los sindicatos cuestionan, además, que la apertura hasta las 00.00 horas vaya a traducirse en nuevas contrataciones. A su juicio, la ampliación podría cubrirse con las plantillas existentes, lo que incrementaría la carga laboral sin generar necesariamente nuevos puestos de trabajo.

Una imagen del centro comercial McArthur Glenn de Málaga, junto a Plaza Mayor. / L. O.

Qué tiendas pueden verse afectadas por la huelga

La convocatoria incluye a los trabajadores sujetos al Convenio Colectivo del Comercio en General para Málaga y Provincia, así como a las empresas que cuentan con convenio propio y decidan sumarse a la ampliación horaria.

Entre los establecimientos mencionados por los sindicatos figuran MediaMarkt, Sprinter, Primor, Rituals, JD Sports, Kiko y Adidas, entre otros.

CCOO y UGT también han pedido a grandes compañías textiles y comerciales como Inditex, Mango y Álvaro Moreno que no participen en la campaña de apertura hasta la medianoche.

El alcance definitivo de los paros dependerá de las empresas que se adhieran al horario extraordinario y del seguimiento que tenga la convocatoria entre sus trabajadores.

Los sindicatos solicitan una mediación presencial

Las organizaciones convocantes han pedido que la sesión obligatoria de mediación se celebre de forma presencial ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

El objetivo, según indican, es tratar de alcanzar un acuerdo con las patronales y las gerencias de Plaza Mayor y McArthurGlen antes de las fechas previstas para las movilizaciones.