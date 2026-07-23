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Málaga, en alerta naranja por altas temperaturas: los termómetros marcarán hasta 41 grados en la capital

Municipios como Coín han superado hoy los 44 grados, situándose entre las temperaturas más altas de España

Málaga, en alerta naranja por altas temperaturas

Málaga, en alerta naranja por altas temperaturas / Álex Zea

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Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

El calor extremo en Málaga continuará mañana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana el aviso naranja en la provincia por temperaturas significativamente altas.

El viernes será más caluroso en Málaga

Según la Aemet, la capital malagueña ha registrado hoy unas temperaturas máximas de 39 grados, mientras que los termómetros de algunos municipios de la provincia, como Coín, han llegado a superar los 44 grados, siendo una de las temperaturas más altas de España.

Para mañana, 24 de julio, los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de hasta 41 grados en la capital, superando los 39 grados de hoy. En algunos municipios de la Costa del Sol, los termómetros marcarán máximas de hasta 42 grados, según la Aemet.

Por otro lado, los cielos estarán poco nubosos por la mañana hasta mediodía, cuando se encontrarán despejados.

Noticias relacionadas y más

Para el fin de semana, la Aemet prevé cielos completamente despejados en la capital malagueña, y temperaturas máximas algo más bajas: los termómetros marcarán hasta 34 grados el sábado y 33 grados el domingo.

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