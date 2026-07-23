Málaga clama contra los asesinatos machistas con una manifestación bajo el lema 'No son muertas, son asesinadas'

Una concentración en repulsa por los asesinatos machistas en lo que va de año en Málaga ha tenido lugar hoy en la Plaza de la Constitución a las 20.30 horas. Esta concentración, bajo el lema "No son muertas, son asesinadas", fue convocada por la Plataforma contra las Violencias Machistas Violencia Cero, y ha movilizado a múltiples colectivos y ciudadanos.

Esta concentración llega en un momento especialmente grave para Málaga. En apenas veinte días, cinco mujeres han sido asesinadas en la provincia, que acumula desde comienzos de año ocho muertes violentas de mujeres en siete crímenes.

Manifiesto contra la violencia machista

Este lunes, el cuerpo de María, de 29 años, fue hallado con lesiones de arma blanca en su casa de centro de Antequera apenas dos horas después de que Antonio, su pareja se quitara la vida arrojándose al vacío desde un mirador de la Alcazaba.

En reconocimiento, solidaridad y respeto a María y su familia, la asociación ha realizado un manifiesto en el que lamentan su presunto asesinato, indicando que "posiblemente, hubiese sido evitable si el juzgado hubiese actuado conforme a la Ley".

Múltiples colectivos y ciudadanos se reunieron en la Plaza de la Constitución en repulsa por los asesinatos machistas. / Álex Zea

De este modo, la Plataforma contra las Violencias Machistas Violencia Cero exige en su manifiesto a todas las administraciones públicas "una apuesta por políticas firmes, reales y efectivas, con mayor inversión en recursos humanos y económicos", además de la implementación de "medidas en el ámbito educativo, económico, social, sanitario, judicial y penal, con políticas preventivas y coordinadas entre las distintas administraciones".

Asimismo, en el manifiesto, la asociación demanda "una revisión urgente de los protocolos de prevención de las violencias de Málaga" y una "formación para todo el personal del espacio público y/o privado involucrado en la protección de las mujeres y sus hijas e hijos".

También, en el texto, la plataforma exige "un buen uso de los fondos del pacto de estado y que estos realmente lleguen a las mujeres y a sus hijas e hijos", y "la revisión de los procedimientos de evaluación de riesgo, seguimiento de los agresores y coordinación institucional".

Por otra parte, la asociación denuncia en su manifiesto "el abandono" que sufren las mujeres una vez presentan la denuncia, y "la externalización de los sistemas de protección a las mujeres, así como la de nuestras hijas e hijos".

Asimismo, la plataforma critica "el colapso" en los juzgados especializados y "la demora" en la atención a las mujeres, además de "la falta de atención institucional de urgencia a las familias de las mujeres asesinadas".

"Pongamos el foco en los hombres maltratadores, en las estructuras sociales que lo sustenta. Rompamos el silencio, aislemos y denunciemos a los maltratadores. La violencia machista no es algo privado, sino algo que nos interpela a todos como sociedad. Necesitamos adquirir un compromiso firme para acabar con este terrorismo machista, porque los asesinatos de mujeres son socialmente evitables. Ni una asesinada más, vivas nos queremos", concluye la asociación.