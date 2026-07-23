Turismo
El efecto del Mundial en Málaga: las búsquedas de vuelos desde China se multiplican por diez
La victoria de ''La Roja'' despierta el interés de los turistas chinos por visitar el país, con fuertes aumentos también en Barcelona, Madrid y Tenerife
La victoria de la selección española en el Mundial de 2026 va más allá de la segunda estrella. El triunfo de la roja está impactando de manera directa en el turismo, disparando el interés del resto del mundo por nuestro país. De hecho, ha captado especialmente la atención de los turistas chinos por viajar a Málaga.
Las búsquedas de vuelos con destino a la capital de la Costa del Sol se han multiplicado por más de diez respecto a la semana anterior, según los datos de la agencia de viajes virtual Qunar recogidos por el diario oficial chino ‘Global Times’.
Málaga aparece así entre los destinos españoles que más interés han despertado en China después de la victoria mundialista. El aumento coincide, además, con la temporada alta de viajes estivales y con la ampliación de las conexiones aéreas directas entre España y diferentes ciudades chinas, dos factores que, según Qunar, han contribuido a incrementar las búsquedas.
Esto coincide con la intención del Ayuntamiento de Málaga de afianzarse en el mercado asiático. Málaga busca en Shangai abrir la puerta a nuevos vuelos directos con China, estrechando lazos con Juneyao Airlines para explorar posibles enlaces de larga distancia con el país asiático.
Barcelona lidera el crecimiento de las búsquedas
Aunque Málaga registró uno de los mayores aumentos semanales, el crecimiento más destacado se produjo en la ruta entre Shenzhen y Barcelona, cuyas búsquedas se multiplicaron por 33 en apenas una hora.
También crecieron con rapidez las consultas de vuelos hacia la ciudad condal desde Kunming, Qingdao y Guiyang. En el caso de la conexión entre Kunming y Barcelona, el interés llegó a multiplicarse por diez.
Madrid también se benefició del éxito deportivo de España. Las búsquedas de vuelos desde Kunming y Jinan hacia la capital española fueron ocho veces superiores a las de la semana anterior.
Tenerife también atrae a los viajeros chinos
Las islas Canarias registraron igualmente un renovado interés. Las búsquedas de vuelos a Tenerife se multiplicaron por 19 en comparación con la semana anterior y por cinco durante la hora previa a la victoria de la selección española.
El efecto del Mundial también alcanzó a Argentina pese a su derrota. Las consultas de vuelos desde Cantón hacia Buenos Aires aumentaron 6,5 veces respecto a la semana anterior, según los datos difundidos por la plataforma de viajes.
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