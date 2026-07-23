Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba

Más de cinco meses después de que arrancaran los trabajos para ejecutar el tramo pendiente del Paseo Marítimo de Poniente, la obra ya muestra un avance visible: el trazado del nuevo camino aparece cementado en buena parte de su recorrido, una señal de que la ejecución sigue su curso pese al cambio de manos que vivió el proyecto urbanístico al que va asociada el pasado mes de mayo. Además, también se puede apreciar una fila de palmeras colocadas a ambos lados del camino.

Aquel primer kilómetro y medio del paseo se inauguró en mayo de 2002, y desde entonces el litoral oeste malagueño ha ido sumando metros con cuentagotas: 418 en 2009 y 93 más en 2018, siempre a cargo del Gobierno central. La intervención que ahora se encuentra en marcha (330 metros entre la chimenea de La Térmica y la urbanización de Sacaba Beach) es la que debe poner fin, por fin, a más de dos décadas de itinerario incompleto.

Obras de acerado en el paseo marítimo de Poniente / Álex Zea

Un proyecto que ha cambiado de dueño a mitad de obra

Cuando las máquinas se pusieron en marcha en febrero de 2025, el encargo correspondía a GINKGO Advisor y AEDAS Homes, promotores entonces de la operación Térmica Beach. Sin embargo, el pasado mes de mayo la promotora de origen vasco Naiz Homes anunció la adquisición de las parcelas de La Térmica, con una inversión en suelo superior a los 100 millones de euros, asumiendo así también la carga urbanística de terminar el paseo marítimo como parte del proyecto de urbanización.

El cambio de promotor no parece haber frenado, de momento, el ritmo de los trabajos: el presupuesto fijado para esta última prolongación ronda los 2,65 millones de euros, con un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que, de cumplirse los plazos iniciales, la obra podría estar terminada antes de que acabe el año.

Obras de acerado en el paseo marítimo de Poniente / Álex Zea

Lo que falta por ver

El proyecto contempla una superficie total de 22.900 metros cuadrados, con la plantación de más de un centenar de árboles, nuevo alumbrado led, una zona infantil de 220 metros cuadrados y la integración definitiva del carril bici, que hasta ahora discurría de forma provisional robando espacio al peatón. El nuevo tramo mantendrá el característico trazado en zigzag del paseo, con dos niveles diferenciados: uno junto a la arena y otro trasero para el paseo y las zonas verdes.

Obras de acerado en el paseo marítimo de Poniente / Álex Zea

Con el camino ya cementado, el siguiente hito visible será la instalación del mobiliario urbano y la jardinería, además de las palmeras ya colocadas, antes de que el paseo quede por fin conectado con la desembocadura del Guadalhorce, a la que ya se accede desde 2020 a través de la gran pasarela de madera que cruza el río hacia Guadalmar y Torremolinos. En cuanto a fechas de finalización de la obra, aún no existen datos oficiales.