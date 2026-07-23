Las primeras 'viviendas pasarela' de Málaga para jóvenes migrantes entran en funcionamiento

Los primeros residentes del proyecto de viviendas pasarela de la Fundación Sheguitu en Málaga ya han recibido las llaves de sus nuevos hogares. La iniciativa está dirigida a jóvenes migrantes en riesgo de exclusión social que han completado su formación, disponen de un contrato de trabajo y necesitan un apoyo temporal antes de poder emanciparse.

El programa ofrece alojamiento durante un periodo máximo de nueve meses. Durante ese tiempo, los jóvenes pueden consolidar su situación laboral, ahorrar parte de sus ingresos y preparar su salida hacia una vivienda independiente.

Las casas, recientemente reformadas y situadas en Málaga capital, han sido aportadas por TuTecho, una empresa social que adquiere los inmuebles y los cede a la fundación mediante un alquiler moderado.

Un puente entre el empleo y el acceso a una vivienda

El proyecto trata de responder a uno de los principales obstáculos que encuentran los jóvenes migrantes al finalizar sus itinerarios formativos: la dificultad para acceder a un alquiler pese a contar ya con un empleo.

Los residentes proceden tanto de los programas de formación desarrollados por la propia Fundación Sheguitu como de las derivaciones realizadas por otras entidades sociales colaboradoras.

Cada joven realiza una aportación mensual ajustada a su situación, lo que permite compatibilizar el pago del alojamiento con el ahorro necesario para afrontar posteriormente una vivienda por sus propios medios.

«Ver a los primeros jóvenes entrar en casa con su propia llave es ver para qué nació este proyecto: ser el puente entre la formación y una vida independiente», ha señalado la presidenta de la Fundación Sheguitu, Isabel Soto.

Acompañamiento social durante los nueve meses

La estancia en las viviendas pasarela no se limita a proporcionar alojamiento. Cada residente cuenta con el acompañamiento de la trabajadora social de la fundación durante todo el proceso.

Este seguimiento incluye la evolución de la situación laboral, la planificación del ahorro, la convivencia en las viviendas y la búsqueda de alternativas habitacionales para cuando termine el periodo de estancia.

El objetivo es que los jóvenes lleguen al final del programa con una mayor estabilidad económica y personal y con herramientas suficientes para iniciar una vida autónoma.

Jóvenes con formación y contrato de trabajo

Para acceder a las viviendas, los jóvenes deben haber terminado su itinerario formativo y contar con un empleo. El alojamiento funciona así como una solución intermedia para personas que ya han avanzado en su proceso de integración, pero que todavía no disponen de recursos suficientes para acceder al mercado residencial.

La duración máxima de nueve meses pretende evitar que las viviendas se conviertan en un recurso permanente y favorecer que puedan ser utilizadas posteriormente por otros jóvenes en una situación similar.

La Fundación Sheguitu amplía su actividad en Málaga

Con la puesta en marcha de estas viviendas pasarela, la Fundación Sheguitu amplía su apoyo en Málaga a jóvenes migrantes en proceso de emancipación.

La entidad fue creada en 2025 con el propósito de promover la igualdad, la inclusión social y el respeto a los derechos humanos. Su actividad se apoya, según la organización, en los valores de transparencia, profesionalidad y compromiso colectivo.