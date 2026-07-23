Sequedad constante de boca y ojos: así es la enfermedad de Sjögren que padecen unos 3.500 malagueños

Más de 120.000 personas conviven en España con la enfermedad de Sjögren, pero muchas otras podrían padecerla sin saberlo. Con motivo de su Día Mundial, que se celebra este 23 de julio, el Colegio de Médicos de Málaga ha querido dar visibilidad a esta enfermedad autoinmune, que afecta mayoritariamente a las mujeres y que continúa infradiagnosticada.

Se trata de una patología crónica en la que el sistema inmunitario ataca las glándulas encargadas de producir lágrimas y saliva, aunque también puede afectar a otros órganos y sistemas del organismo. En Málaga se estima que afecta a unas 3.500 personas.

Para contribuir a mejorar su conocimiento, el Colegio de Médicos ha difundido un nuevo vídeo divulgativo dentro de su campaña ‘Tu salud, nuestro compromiso’, en el que participan el especialista en Medicina Interna el doctor Carlos Romero y Verónica Sánchez, paciente y miembro de la Asociación Andaluza de la Enfermedad de Sjögren.

Ambos insisten en la necesidad de reconocer los síntomas de la enfermedad y consultar con los profesionales sanitarios ante cualquier sospecha.

Mucho más que sequedad de ojos y boca, el testimonio de Verónica Sánchez

El doctor Romero llama a prestar atención a síntomas como la sequedad ocular y bucal, que, aunque puedan parecer cotidianos, podrían ser la manifestación de una enfermedad que requiere valoración médica.

“Yo convivo con la enfermedad de Sjögren y no es solamente sequedad de ojos o de boca. También produce cansancio intenso, dolores articulares y esto afecta a la calidad de vida”, destaca Verónica Sánchez, quien insiste en la importancia de “escuchar a nuestro cuerpo” y de consultar con los profesionales sanitarios cuando los síntomas persistan.

El diagnóstico precoz ayuda a prevenir complicaciones

El doctor Romero recuerda que un diagnóstico precoz permite aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

El vídeo resalta también la importancia del movimiento asociativo. En este sentido, el Colegio de Médicos de Málaga destaca la labor que desarrolla la Asociación Andaluza de Enfermedad de Sjögren, con sede en Málaga, que ofrece información, orientación y apoyo a las personas afectadas y sus familias.

Sede del Colegio de Médicos de Málaga / L.O.

El Colegio de Médicos da Málaga da visibilidad a una enfermedad poco conocida

El objetivo de esta iniciativa, explica el Colegio de Médicos de Málaga, es contribuir a dar visibilidad a una enfermedad, anteriormente denominada Síndrome de Sjögren, que continúa siendo poco conocida por buena parte de la población, así como reafirmar su compromiso con la divulgación sanitaria y la sensibilización social.

‘Tu salud, nuestro compromiso’ es una campaña de divulgación sanitaria en formato audiovisual que consiste en la difusión mensual de vídeos coincidiendo con días mundiales o nacionales relacionados con la salud, en los que participan especialistas médicos y representantes de asociaciones de pacientes. La iniciativa está coordinada por la vocal de Medicina Hospitalaria del Colegio de Médicos de Málaga, la doctora Esmeralda Núñez.

El proyecto, que lleva más de un año en marcha, ha dado visibilidad a numerosas enfermedades como el lupus, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la diabetes, la salud mental, el cáncer infantil, la lactancia materna o los trasplantes de órganos.