Así será el túnel de Valle-Inclán: dos pasos soterrados, una rotonda ajardinada y menos ruido para los vecinos

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado el proyecto de soterramiento de la avenida Valle-Inclán, una obra que busca resolver el cruce con el Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa, por el que circulan a diario cerca de 55.000 vehículos. El proyecto contempla la construcción de dos túneles, una rotonda en superficie y una serie de soluciones técnicas para no afectar a las infraestructuras que hoy cruzan la zona, como una tubería de agua que debe mantenerse en servicio durante toda la obra.

Un túnel principal para el tráfico general

El elemento central de la actuación es un paso inferior en la propia avenida Valle-Inclán, que permitirá a los coches circular en sentido este-oeste sin detenerse en semáforos ni cruces. Tendrá una longitud total de 660 metros, de los cuales 180 metros irán completamente cubiertos (lo que técnicamente se llama un "falso túnel"), y el resto serán las rampas de acceso y salida. Contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, los mismos que existen hoy en superficie.

La sección interior tendrá casi 20 metros de ancho, con carriles de 3,65 metros y pequeños arcenes a los lados. En el centro habrá una mediana con una barrera rígida que separará los dos sentidos de circulación, evitando así los choques frontales; esa misma barrera permitirá, en caso de accidente, que los vehículos de emergencia puedan acceder desde el carril contrario. La velocidad máxima dentro del túnel será de 50 km/h.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

Un segundo túnel para separar el tráfico que viene de Torremolinos

Además del paso inferior principal, el proyecto incluye un segundo túnel, más pequeño, pensado específicamente para los coches que llegan desde Torremolinos y el Parque del Norte con destino al centro de Málaga a través de la calle Martínez de la Rosa. Será un paso inferior de un solo carril y sentido único, con una longitud total de 230 metros: 150 metros en falso túnel y 80 de rampa de salida.

La razón de ser de este segundo túnel es evitar que ese tráfico, que hoy interfiere con los movimientos de la rotonda y con el tráfico local del barrio, tenga que competir por el mismo espacio. Al separarlo del resto, se reducen los puntos de conflicto y mejora la fluidez de entrada hacia el centro de la ciudad. Por su curvatura más cerrada, este túnel llevará ventilación mecánica forzada.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

Una gran rotonda ajardinada en superficie

Una vez soterrado el tráfico principal, en la superficie se construirá una rotonda de geometría elíptica, con dos carriles de circulación, que ordenará las conexiones entre la avenida Valle-Inclán, el Camino de Suárez, la calle Martínez de la Rosa, la calle Galeno y la calle Alcalde José Luis Estrada. Esta rotonda permitirá mantener todos los movimientos entre los seis ramales del nudo y, además, servirá para canalizar las conexiones transversales entre los barrios situados al norte y al sur de la avenida.

En el centro de la rotonda quedará una isleta de unos 5.000 metros cuadrados, en la que se incorporarán zonas ajardinadas y mobiliario urbano, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio público y la movilidad peatonal en todo el entorno. Está previsto, además, que los árboles de gran porte que existen actualmente se respeten durante la obra o, si no es posible, que se trasplanten para recuperarlos después.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

El reto de construir sin tocar lo que ya hay debajo

Uno de los aspectos más delicados del proyecto es que, bajo esta zona, discurren varias infraestructuras que no pueden dejar de funcionar durante la obra: conducciones de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones. La más determinante de todas es la tubería de La Viñuela, una conducción de agua de gran importancia que cruza la zona de norte a sur, muy cerca de un McDonald's situado junto a la avenida.

Para no afectarla, el túnel se ha diseñado con dos pendientes distintas según el tramo: un 3% de subida en el sentido este y un 7% en la salida, de manera que el paso inferior gane la profundidad necesaria sin llegar a tocar esa tubería, que debe mantener siempre un resguardo de seguridad. El nivel freático de la zona, además, se encuentra a unos 12 metros de profundidad, por debajo de la losa del túnel, por lo que no se esperan filtraciones de agua durante la construcción.

La solución constructiva elegida son las llamadas pantallas de pilotes: en los tramos de trinchera sin cubrir se usarán pilotes en voladizo, separados unos 20 centímetros entre sí, mientras que en los tramos cubiertos se instalará una pantalla continua de pilotes secantes, que trabajan apoyados sobre la losa de cubierta del túnel. El sistema constructivo será similar al empleado en las obras del Metro, con la técnica conocida como "cut and cover" (se abre una zanja, se construye la estructura y se vuelve a cubrir).

Además, la reordenación de la superficie hará necesario eliminar entre 20 y 25 plazas de aparcamiento actualmente señalizadas en la zona, principalmente en el entorno de Martínez de la Rosa. El Ayuntamiento ha reconocido que este es un problema de origen, ya que las viviendas de la zona se construyeron hace más de 50 años, cuando no existía normativa que exigiera plazas de garaje ni el uso del coche era el de hoy. Por ello, se ha comprometido a estudiar, junto con el distrito y las asociaciones vecinales, dónde reponer esas plazas.

En el entorno de la Rotonda de Suárez, en cambio, el proyecto contempla, de forma inicial, mantener los aparcamientos que existen en la actualidad.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

Menos ruido y menos contaminación para los vecinos

Al quedar cubierta una parte importante del tráfico (se calcula que unos 5.500 vehículos dejarán de circular a cielo abierto en ese tramo), los vecinos de los edificios más cercanos a la avenida notarán una reducción del ruido y de las emisiones de CO2 que hoy les llegan directamente. Los estudios de movilidad realizados por el Ayuntamiento muestran además una mejora clara de los niveles de servicio del tráfico en los puntos más conflictivos, tanto en la hora punta de la mañana como en la de la tarde, pasando de una situación de colapso a una circulación fluida.