Más de 41 grados en Málaga: la ola de calor abandona la provincia, pero con aviso amarillo

La ola de calor se despide de Málaga este fin de semana, pero con un aviso amarillo por altas temperaturas para el sábado en Axarquía y la Costa del Sol, indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Un sábado un poco más fresco en Málaga

Tras un viernes marcado por el calor y un aviso naranja, con termómetros que han alcanzado hasta los 41,5 grados en Estepona y los 41,3 grados en la capital, las temperaturas descenderán el fin de semana.

Según la Aemet, los termómetros de la capital malagueña y algunos municipios marcarán hasta 36 grados el sábado, 25 de julio, y el aviso amarillo estará activo desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas.

El domingo, 26 de julio, las máximas descenderán levemente, y alcanzarán temperaturas de hasta 35 grados en diferentes puntos de la provincia, pero sin aviso meteorológico por el calor.

Los cielos se encontrarán despejados a lo largo de todo el fin de semana.