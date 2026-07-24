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Altas temperaturas

Más de 41 grados en Málaga: la ola de calor abandona la provincia, pero con aviso amarillo

Tras un viernes marcado por el calor y un aviso naranja, las temperaturas descenderán el fin de semana

Más de 41 grados en Málaga.

Más de 41 grados en Málaga. / Álex Zea / LMA

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Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

La ola de calor se despide de Málaga este fin de semana, pero con un aviso amarillo por altas temperaturas para el sábado en Axarquía y la Costa del Sol, indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Un sábado un poco más fresco en Málaga

Tras un viernes marcado por el calor y un aviso naranja, con termómetros que han alcanzado hasta los 41,5 grados en Estepona y los 41,3 grados en la capital, las temperaturas descenderán el fin de semana.

Según la Aemet, los termómetros de la capital malagueña y algunos municipios marcarán hasta 36 grados el sábado, 25 de julio, y el aviso amarillo estará activo desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas.

El domingo, 26 de julio, las máximas descenderán levemente, y alcanzarán temperaturas de hasta 35 grados en diferentes puntos de la provincia, pero sin aviso meteorológico por el calor.

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Los cielos se encontrarán despejados a lo largo de todo el fin de semana.

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