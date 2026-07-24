Andalucía decreta alerta alimentaria por listeria en el fuet ibérico de la marca Sierra Nevada

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado alerta alimentaria sobre un lote de fuet ibérico de la marca Cárnicas Sierra Nevada, elaborado por una empresa de Granada, por la presencia de Listeria monocytogenes.

En concreto, se trata del lote 260521, con fecha de consumo preferente 21/11/2026, según informa este viernes la Junta en una nota de prensa.

Como consecuencia de las investigaciones de control, la Consejería ha decidido, en atención al principio de precaución y para mantener un elevado nivel de protección de la salud de los consumidores, retirar el lote indicado de esto producto que se ha distribuido en establecimientos de Antequera (Málaga), Granada, Maracena, Láchar y Lanjarón (Granada), a partir del 11 de junio de 2026.

Salud Pública recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y lo devuelvan al punto de compra.

En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la listeriosis (principalmente vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En caso de embarazo

En el caso de estar embarazada, se aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Además, se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos. Esta información ha sido transmitida a la Aesan a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

Además, ha sido trasladada al Servicio de Control Oficial de Granada con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.