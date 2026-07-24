Andalucía realiza la mayor oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada de su historia: Málaga contará con 293 plazas MIR

Andalucía lanzará el año que viene la mayor oferta de Formación Sanitaria Especializada (FSE) realizada hasta la fecha. Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. En total, serán 2.068 plazas ofertadas, de las cuales 379 serán para la provincia de Málaga.

La nueva convocatoria para 2026-2027, que ya ha sido aprobada, supone un incremento de 76 plazas respecto al pasado año, cuando se ofertaron 1.992.

En el caso de Málaga, la oferta ha aumentado un 1,34% respecto al año anterior, cuando se convocaron 374 vacantes. Esto supone que habrá cinco plaza más.

Málaga contará con 293 plazas MIR en 2027: dos vacantes más

De la oferta total de FSE en Málaga, el 78% serán para la formación de Médicos Internos Residentes (MIR), es decir, 293 plazas. En el año 2026 fueron 291.

La prueba se celebrará el sábado 23 de enero de 2027 a las 14.00 horas, según informó el Ministerio de Sanidad. El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España, incluyendo Málaga. En total, en Andalucía habrá cuatro sedes: Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.

Récord histórico: Andalucía ofertará 2.068 plazas para formar a nuevos especialistas

“Andalucía consolida su apuesta por formar a los profesionales que necesita el sistema sanitario público andaluz”, ha destacado Sanz. Para el consejero, esta nueva oferta reafirma una “trayectoria de crecimiento sostenido” que permitirá “seguir fortaleciendo la formación de especialistas y garantizar el relevo generacional de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía”.

Según ha detallado la Junta, desde el año 2019, la oferta ha aumentado en 590 plazas, lo que representa un incremento cercano al 40%. En cuanto a la distribución de la oferta, como es habitual, el mayor volumen de plazas en para los Médicos Internos Residentes.

Distribución de la oferta: 1.571 para Medicina

En concreto, 1.571 plazas serán de Medicina, 364 de Enfermería, 59 de Farmacia, 48 de Psicología, 13 de Biología, 12 de Física y una de Química. El reparto, según ha explicado Sanz, “responde a las necesidades actuales y futuras del sistema sanitario, reforzando aquellas especialidades consideradas estratégicas para garantizar una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía”.

Entre las principales novedades de esta convocatoria destaca el impulso a la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que pasa de 11 a 36 plazas. Un incremento que, para el responsable de Sanidad, consolida “el desarrollo de esta nueva especialidad en Andalucía”.

Sanitarios durante una intervención quirúrgica. / L.O.

Urgencias y Emergencias triplica sus plazas de formación

La convocatoria 2026-2027 también aumenta la oferta en otras “áreas prioritarias”, como Medicina Familiar y Comunitaria, que alcanza las 442 plazas. También crece el número de plazas para Medicina Interna, Medicina Física y Rehabilitación, Oftalmología, Farmacia Hospitalaria, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Enfermería Pediátrica, Enfermería de Salud Mental y Psicología Clínica.

Sanz ha resaltado que esta evolución “responde al compromiso de adaptar progresivamente la formación especializada a las necesidades asistenciales y a la evolución demográfica y epidemiológica de la población andaluza”.

Andalucía amplía la capacidad para formar a nuevos especialistas

La Junta ha destacado también que el incremento de la oferta ha ido acompañado de un “crecimiento continuado” de la capacidad docente del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Para la convocatoria 2026-2027, Andalucía dispone de 2.158 plazas acreditadas, lo que supone 68 más que el pasado año y 357 más desde 2019.

“Refleja el esfuerzo realizado por los centros sanitarios y sus unidades docentes para ampliar su capacidad formativa”, ha asegurado Sanz.

La Formación Sanitaria Especializada, ha explicado el vicepresidente primero, “constituye uno de los principales instrumentos para asegurar la disponibilidad futura de profesionales altamente cualificados y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público”.

Con esta nueva convocatoria, ha concluido Antonio Sanz, "el Gobierno de Andalucía reafirma su compromiso con una política de crecimiento sostenido de la formación especializada, orientada a responder a las necesidades de salud de la población, fortalecer el relevo generacional de los profesionales y seguir consolidando a Andalucía como una comunidad de referencia en la formación de especialistas sanitarios”.