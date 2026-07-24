El Bulto tiene ya urbanizador: Sierra Blanca se hace con el proyecto de la torre de 23 plantas de Zaha Hadid

El Consejo de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, reunido este viernes en sesión extraordinaria, ha aprobado la adjudicación de la condición de agente urbanizador de El Bulto, en el distrito de Carretera de Cádiz, a la empresa Euro Andalucía Eventos S.L., vinculada a la promotora marbellí Sierra Blanca Estate.

La decisión, tomada de acuerdo con la valoración realizada por el órgano de contratación de la Gerencia de Urbanismo en una sesión previa celebrada el pasado 23 de junio, pone fin a un proceso que se ha alargado más de un año y medio y que no ha estado exento de polémica.

Qué es un agente urbanizador y por qué importa en este caso

El agente urbanizador es la figura, normalmente una empresa, que asume la iniciativa y la gestión de la transformación de un ámbito urbano, aunque no sea propietaria de los terrenos. En este caso, Sierra Blanca Estate será la responsable de la gestión pública indirecta mediante el sistema de cooperación, lo que implica dos tareas: ordenar en detalle la zona a través de un Plan de Reforma Interior (PRI), documento que fija usos del suelo, edificabilidad e infraestructuras, y ejecutar materialmente la urbanización, siempre bajo supervisión municipal.

Se trata de una figura poco habitual en Málaga y que resulta clave para entender el peso de esta operación, una de las más relevantes del litoral oeste de la capital.

Un proceso en dos fases que arrancó hace más de un año

El concurso para elegir a este agente urbanizador ha constado de dos periodos. El primero culminó en enero de este año, cuando el Consejo de Urbanismo dio luz verde a la Alternativa Técnica de Sierra Blanca Estate, la mejor valorada por la Gerencia de Urbanismo, frente a las propuestas presentadas por Estudio Seguí Arquitectura y Planeamiento S.L. y por YU Sustainable Communities S.L. Aquella primera propuesta ya incluía el borrador del PRI y del proyecto de urbanización, con 80 viviendas de protección oficial, nuevos equipamientos y la torre residencial diseñada por Zaha Hadid Architects.

La segunda fase, centrada en valorar las llamadas proposiciones jurídico-económicas a esa alternativa técnica ya elegida, es la que se ha resuelto ahora. En ella volvió a presentarse una oferta de YU Sustainable Communities S.L.-GUAMAR S.A., que el consejo ha rechazado formalmente. Según el acta de la sesión de valoración, esta propuesta no guardaba concordancia con la documentación examinada y admitida, ya que su planteamiento jurídico y económico incumplía las prescripciones técnicas del pliego y de la alternativa técnica seleccionada.

El proyecto: una torre de 23 plantas y 80 viviendas protegidas

Más allá del trámite administrativo, el proyecto que ahora queda desbloqueado plantea una transformación profunda de un barrio históricamente humilde de Carretera de Cádiz, situado, sin embargo, en una ubicación cada vez más estratégica de la ciudad. Su elemento más llamativo es un edificio residencial de 23 plantas, diseñado por Zaha Hadid Architects, con capacidad para 153 viviendas, cuyo volumen se desplaza progresivamente hacia el este conforme gana altura.

Junto a esta torre se levantarán dos edificios de planta baja más nueve alturas destinados en su totalidad a vivienda protegida, con 40 VPO cada uno, hasta sumar las 80 viviendas de protección oficial que la promotora presenta como el verdadero eje del proyecto, más que como un elemento accesorio.

El desarrollo está condicionado por el trazado actual del Ferrocarril del Puerto, que discurre en superficie. La propuesta contempla una regeneración en dos fases: una primera intervención adaptada a la situación actual y una segunda etapa, ya con el soterramiento del ferrocarril ejecutado, para abordar la ordenación definitiva del ámbito.

En el plano social, el proyecto incluye la construcción de un nuevo edificio para el Cottolengo, que sustituirá al actual. Existe un acuerdo firmado en noviembre de 2023 entre el Obispado de Málaga, la Fundación Canónica Casa del Sagrado Corazón de Málaga y Euro Andalucía Eventos para reubicar la institución en una parcela en la esquina de la calle Orfila con el paseo Antonio Machado, con el compromiso de que el edificio actual no se desalojará hasta que el nuevo esté construido.

El plan contempla también la remodelación del campo de fútbol existente, que dará paso a nuevos equipamientos deportivos, así como la preservación de las zonas verdes y criterios para respetar las vistas y condiciones de las viviendas colindantes.

Un concurso marcado por los recursos vecinales

El pasado mes de septiembre, un grupo de vecinos de las casas bajas del Bulto presentó cuatro recursos contencioso-administrativos para impugnar el acuerdo del Consejo Rector de Urbanismo de enero, que había dado luz verde al concurso. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, aseguró entonces que el proceso seguiría adelante mientras no existiera un mandato judicial en contra y que ninguna de las alegaciones presentadas representaba, a su juicio, "grandes conflictos jurídicos".

El grupo municipal Con Málaga se sumó también a esas reclamaciones vecinales y solicitó la nulidad del concurso. No hay constancia, hasta la fecha de esta adjudicación, de que exista una resolución judicial que haya paralizado el procedimiento, por lo que el Ayuntamiento ha continuado su hoja de ruta hasta llegar a esta adjudicación definitiva.