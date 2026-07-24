"Nuestras calles van a quedar convertidas en autovías": los vecinos de Miraflores de los Ángeles cargan contra el soterramiento de Valle-Inclán

Un día después de que el Ayuntamiento de Málaga presentara el proyecto de soterramiento de la avenida Valle-Inclán, la reacción del barrio directamente afectado no se ha hecho esperar. Miguel Jiménez, portavoz de la asociación de vecinos Dignidad para Miraflores de los Ángeles, adelanta que el colectivo se opondrá al proyecto con movilizaciones y anuncia que acudirán al próximo Pleno municipal, el jueves que viene, para denunciar lo que consideran una situación de "desastre medioambiental" en la zona.

Un proyecto necesario, pero "mal enfocado"

Jiménez no niega la necesidad del soterramiento: reconoce que es una obra reclamada desde hace años, tanto por el distrito como por el conjunto de la ciudad. El problema, señala, es lo que rodea al proyecto. A su juicio, la actuación responde a un modelo urbano pensado durante más de tres décadas en función del coche, con un transporte público desintegrado que, según denuncia, no permite hacer transbordos económicos entre los distintos medios en 24 horas, algo que sí ocurre, recuerda, en otras capitales españolas desde hace años.

La consecuencia más inmediata para el barrio, apunta el portavoz vecinal, tiene nombre y apellido: Martínez de la Rosa. Según explica, una de las derivadas del proyecto de soterramiento es que esta calle pasará a tener tres carriles, lo que supondrá la pérdida de plazas de aparcamiento actualmente en uso en un tramo largo del barrio. El Ayuntamiento estima que se perderán unas 25 plazas de aparcamiento, pero asegura que estudiarán dónde reponerlas junto con los distritos y los propios vecinos.

Aún así, Jiménez lo resume con una advertencia directa: Martínez de la Rosa, Camino Suárez y Arroyo de los Ángeles, junto con las principales calles del barrio, "quedarán convertidas en autovías".

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

El centro comercial de la antigua Salyt y el hospital, en el punto de mira

Para la asociación vecinal, el soterramiento de Valle-Inclán no puede analizarse de forma aislada. Jiménez lo enmarca dentro de un paquete de actuaciones que, en su opinión, dispararán el tráfico en la zona norte de la ciudad: el proyecto del centro comercial de la antigua Salyt, ya aprobado por el equipo de Gobierno, y el nuevo macrohospital, cuyo aparcamiento está en construcción.

El portavoz vecinal asegura que el propio Ayuntamiento habría trasladado al Gobierno central que estas actuaciones exigirían, además, la construcción de dos nuevas vías: una al norte del arroyo Teatino, entre Cerro Cabello y La Carlinda, y otra sobre el trazado del arroyo de los Ángeles hasta enlazar con la MA-20.

Jiménez también cuestiona la ubicación del nuevo hospital, que considera construido en una zona inundable, y afirma que el proyecto no aclara si bajo el actual aparcamiento del Civil existen vetas de agua a más de un metro de profundidad, algo que, según sostiene, impediría técnicamente construir en esa cota según la normativa de ingeniería.

Zonas verdes, arbolado y "muertes por calor"

Más allá del tráfico, la asociación pone el foco en el impacto ambiental acumulado en el barrio. Jiménez calcula que las obras del hospital, el soterramiento y el metro supondrán la pérdida de varios cientos de árboles en la zona y denuncia que el barrio cuenta con una novena parte de la media de metro cuadrado de zona verde por habitante que, según datos que atribuye al propio Ayuntamiento, existiría en otras ciudades de referencia. Asegura además que cinco barriadas del entorno (Camino Suárez, Arroyo de los Ángeles, La Vereda, Miraflores y Carlinda) suman más de 23.000 habitantes sin una sola pista deportiva al aire libre, casa de cultura o piscina pública.

El portavoz anuncia que la asociación pedirá en el Pleno un estudio distrito a distrito sobre mortalidad relacionada con el calor, convencido de que su barrio es uno de los focos con mayor incidencia de la ciudad, y adelanta que recurrirán también al Defensor del Pueblo.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

Movilizaciones y presencia en el Pleno

Jiménez confirma que la asociación, que reune a más de un centenar de vecinos activos y representación de distintos partidos políticos, asistirá al próximo Pleno municipal para trasladar estas reivindicaciones y que no descarta convocar movilizaciones si el proyecto avanza en los términos actuales.

El Ayuntamiento, por su parte, ha señalado que el soterramiento permitirá reducir ruido, emisiones y accidentes en el cruce, además de mejorar la conexión peatonal entre Miraflores y Carlinda, y que la eliminación de entre 20 y 25 plazas de aparcamiento se estudiará junto al distrito y los vecinos.