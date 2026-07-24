Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Freno a los pisos turísticos en MálagaQuejas por el soterramiento de Valle-InclánGo Fast, el método para mover coca en MijasRenfe refuerza las frecuencias Málaga-MadridRumbo a las municipales en MálagaGolpe histórico al tráfico de armasManifestación de socorristas en MálagaEl preamistoso del Málaga CF frente al Leicester City
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Málaga el joven que pintó la cara de la estatua del Marqués de Larios durante la celebración del Mundial

Tras ser identificado por la Policía Nacional, la Policía Local ha localizado este viernes al joven, que se está siendo investigado por un delito contra el patrimonio histórico

Detenido el autor de la pintada al Marqués de Larios durante los festejos por la victoria de España en el Mundial

Detenido el autor de la pintada al Marqués de Larios durante los festejos por la victoria de España en el Mundial

La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jose Torres

La Policía Local ha detenido este viernes en Málaga al joven que presuntamente pintó de rojo la cara de la estatua del Marqués de Larios durante las celebraciones por la victoria de España en la final del mundial de fútbol del pasado domingo frente a Argentina

Los hechos tuvieron lugar ya en la madrugada del lunes 20 de julio, cuando uno de los individuos que se subieron al monumento situado en la confluencia de la calle Larios con la Alameda Principal pintó con pintura de espray el rostro y el resto de la cabeza de la estatua de color rojo. El acto vandálico fue grabado por muchos asistentes y las imágenes se hicieron virales rápidamente a través de las redes sociales y medios de comunicación.

El marqués de Larios, con la cara pintada de rojo.

El marqués de Larios, con la cara pintada de rojo. / Álex Zea

Acto vandálico viral

Alguno de esos vídeos mostraban claramente al autor, por lo que la Policía Nacional no tardó demasiado tiempo en ponerle nombre y apellidos al joven, de 26 años. Finalmente, agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local, en una intervención y coordinada entre ambos cuerpos, han localizado al joven y lo ha detenido como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico, una infracción penal que contempla penas de entre seis meses a tres años de prisión y multa económica de doce a veinticuatro meses.

Noticias relacionadas y más

Una vez que los agentes finalicen el atestado, el joven pasará disposición judicial para que el juez ordene las medidas cautelares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
  2. La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
  3. Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
  4. Los vecinos de Pedregalejo temen que el nuevo paseo marítimo se inunde más: 'Vamos a tener más agua dentro que fuera
  5. Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27
  6. Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
  7. Málaga mantiene una demanda de autocaravanas capaz de duplicar la superficie actual habilitada
  8. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas

Detenido en Málaga el joven que pintó la cara de la estatua del Marqués de Larios durante la celebración del Mundial

El Tribunal Supremo absuelve al tuitero que publicó chistes sobre la muerte de Julen en Totalán: ve falta de sensibilidad pero no delito

El Tribunal Supremo absuelve al tuitero que publicó chistes sobre la muerte de Julen en Totalán: ve falta de sensibilidad pero no delito

Rumbo a las municipales: el PP de Málaga persigue la confianza de su electorado para revalidar las mayorías frente al 'sanchismo''

Rumbo a las municipales: el PP de Málaga persigue la confianza de su electorado para revalidar las mayorías frente al 'sanchismo''

Andalucía decreta alerta alimentaria por listeria en el fuet ibérico de la marca Sierra Nevada

Andalucía decreta alerta alimentaria por listeria en el fuet ibérico de la marca Sierra Nevada

Málaga da la bienvenida a más de 1.200 españoles en el arranque del Encuentro de Laicos de Parroquia

Málaga da la bienvenida a más de 1.200 españoles en el arranque del Encuentro de Laicos de Parroquia

Andalucía realiza la mayor oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada de su historia: Málaga contará con 293 plazas MIR

Andalucía realiza la mayor oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada de su historia: Málaga contará con 293 plazas MIR

Málaga reabre las playas de Pedregalejo y El Palo tras descartar riesgo por E. coli

Málaga reabre las playas de Pedregalejo y El Palo tras descartar riesgo por E. coli

Encarni Navarro calienta motores para una nueva Feria de Agosto: «Siempre que sea cantar por y para Málaga, ahí está Encarnita»

Encarni Navarro calienta motores para una nueva Feria de Agosto: «Siempre que sea cantar por y para Málaga, ahí está Encarnita»
Tracking Pixel Contents