Detenido en Málaga el joven que pintó la cara de la estatua del Marqués de Larios durante la celebración del Mundial

La Policía Local ha detenido este viernes en Málaga al joven que presuntamente pintó de rojo la cara de la estatua del Marqués de Larios durante las celebraciones por la victoria de España en la final del mundial de fútbol del pasado domingo frente a Argentina

Los hechos tuvieron lugar ya en la madrugada del lunes 20 de julio, cuando uno de los individuos que se subieron al monumento situado en la confluencia de la calle Larios con la Alameda Principal pintó con pintura de espray el rostro y el resto de la cabeza de la estatua de color rojo. El acto vandálico fue grabado por muchos asistentes y las imágenes se hicieron virales rápidamente a través de las redes sociales y medios de comunicación.

El marqués de Larios, con la cara pintada de rojo. / Álex Zea

Acto vandálico viral

Alguno de esos vídeos mostraban claramente al autor, por lo que la Policía Nacional no tardó demasiado tiempo en ponerle nombre y apellidos al joven, de 26 años. Finalmente, agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local, en una intervención y coordinada entre ambos cuerpos, han localizado al joven y lo ha detenido como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico, una infracción penal que contempla penas de entre seis meses a tres años de prisión y multa económica de doce a veinticuatro meses.

Una vez que los agentes finalicen el atestado, el joven pasará disposición judicial para que el juez ordene las medidas cautelares.