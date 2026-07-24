Elías Bendodo, sobre la entrevista de Zapatero: "Todos los españoles salimos convencidos de que ha cometido esos delitos, porque no explicó absolutamente nada"

El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se sometió este jueves a su primera entrevista como imputado por el caso 'Plus Ultra' y todo lo que no respondió se convirtió en titulares, especialmente para la derecha. El diputado nacional del PP, Elías Bendodo no ha tardado en criticarlo este viernes durante el acto de clausura de la Escuela de Verano del PP en Mijas. "Todos los españoles salimos convencidos de que ha cometido esos delitos, porque no explicó absolutamente nada", ha asegurado.

A juicio de Bendodo, ayer Zapatero "habló mucho", pero "no explicó nada". Los populares no terminan de entender "con qué objetivo" se sometía el expresidente a las preguntas de Jesús Cintora. Bendodo ha hablado en representación del partido cuando ha afirmado que Zapatero "tuvo una gran oportunidad para explicar todos los delitos que se le achacan", pero no usó esa carta.

Los populares consideran que el expresidente "intentó presentarse como una víctima" con el objetivo de "distraer la atención de los grandes delitos que pesan sobre él" y aseguran que "el victimismo" de Zapatero y "tanta lágrima de cocodrilo" son de "tener la cara dura, de cemento armado". Aunque fue preguntado, el líder de masas socialista no quiso explicar la procedencia de las joyas ni cómo o de quién las recibió, algo a las filas populares les ha dado adrenalina para especular. "Si Zapatero cobró, alguien pagó. Y a mí no se me ocurre otro que Pedro Sánchez", ha asegurado Bendodo.

El PP considera que el mero hecho de tener que dar explicaciones por algo es sinónimo de que "hay algo que no se entiende" y que Zapatero "se condenó solo" en el mismo "callejón sin salida" que le atribuye a Pedro Sánchez.