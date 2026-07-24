La Fiscal General del Estado propone a Fernando Benítez Pérez-Fajardo como nuevo fiscal jefe de Málaga

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno el nombramiento de Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo como nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Málaga.

La elección se ha producido tras la audiencia al Consejo Fiscal dentro del proceso convocado para cubrir siete plazas vacantes del Ministerio Fiscal. Al concurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 1 de julio, se presentaron 35 candidatos.

Peramato ha fundamentado su propuesta en los méritos, la capacidad, la experiencia y los planes de actuación presentados por los aspirantes.

Casi dos décadas en la Fiscalía de Málaga

Fernando Germán Benítez ingresó en la carrera fiscal en 2006. Tras un breve paso por la entonces denominada Adscripción Permanente de Algeciras, perteneciente a la Fiscalía Provincial de Cádiz, llegó en 2007 a la Fiscalía Provincial de Málaga, donde ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional.

Desde 2015 ejerce como fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. En julio de 2025 asumió también la responsabilidad de fiscal delegado contra los Delitos de Odio y Discriminación.

La fiscal general ha destacado su bagaje jurídico multidisciplinar, así como su conocimiento de la organización, el funcionamiento y los principios de la carrera fiscal, además de su amplia experiencia dentro de la Fiscalía malagueña.

Benítez participó también como asesor del Gabinete del ministro de Justicia en el grupo de trabajo encargado de redactar el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Consejo de Ministros en 2011. Asimismo, formó parte del equipo que trabajó en los reglamentos de desarrollo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Durante los años 2010 y 2011 fue, además, miembro del grupo de expertos designado por España para examinar la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Audiencia al Consejo Fiscal dentro del proceso convocado para cubrir siete plazas vacantes del Ministerio Fiscal / L. O.

Otras seis propuestas

Junto al nombramiento para la Fiscalía de Málaga, Teresa Peramato propondrá al Gobierno otros seis cargos: María del Milagro Martínez-Pardo Cabrillo, para la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado; Ana Belén Alonso González, para la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; María José Martínez Rodríguez, para la Fiscalía Especial Antidroga; José Luis García-Juanes Guerrero, como fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; María Olga Serrano Pedrós, como fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Lugo, y María Cinta López Cardús, como fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Tarragona.