Fundación Unicaja impulsa la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ de El Langui

Fundación Unicaja apoya la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’, impulsada por el actor, director de cine, rapero y deportista Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, a través de la Asociación A Mi No Me Digas Que No Se Puede Hacer.

La institución se suma durante la temporada 2026/2027 a este proyecto de 'El Langui' que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo personal, social y deportivo para personas con grandes necesidades de apoyo.

La responsable de Acción Social e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha visitado junto a Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, una de las competiciones de boccia paralímpica de la escuela, que ha reunido a las personas usuarias, familias y entrenadores en el Palacio de los Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara.

Así es la Escuela de Deporte Inclusivo 'Se Salen'

La Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ está dirigida a niños y niñas con grandes necesidades de apoyo, ofreciendo un entorno adaptado, seguro y motivador donde iniciarse en la práctica deportiva.

Este proyecto tiene como eje principal la práctica de la boccia paralímpica, deporte similar a la petanca, diseñado exclusivamente para personas en silla de ruedas con parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa.

La iniciativa también ha puesto en marcha grupos de entrenamiento para personas adultas, favoreciendo la continuidad deportiva y la mejora de la calidad de vida.

Un proyecto deportivo con múltiples beneficios

Este proyecto deportivo ofrece múltiples beneficios a sus usuarios, como la mejora de la motricidad, autoestima, habilidades cognitivas, socialización, hábitos de vida saludable y reducción de ansiedad y estrés.

En la actualidad, cuentan con 92 personas usuarias, con tres deportistas compitiendo al máximo nivel.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja reafirma su compromiso con el deporte y la inclusión social, a través del respaldo a una iniciativa que fomenta la participación, la inclusión real de personas con diversidad funcional y la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte.