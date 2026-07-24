No habrá cambios en los chiringuitos de Málaga con el nuevo Reglamento de Costas: "La reforma no implicará cierres"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, garantizó ayer que la reforma del Reglamento de Costas no afecta a los chiringuitos instalados en el litoral andaluz ni a las concesiones en marcha, por lo que ha negado «de forma categórica» que conlleve la desaparición de establecimientos de hostelería de este tipo.

Salas mantuvo una reunión con el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina, junto a miembros de su equipo y a la que también ha asistido el Jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González.

Así, declaró que la reforma del reglamento de Costas «busca garantizar que el otorgamiento de concesiones para actividades económicas que efectúan las comunidades autónomas se realice mediante procedimientos transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva, de acuerdo con los requerimientos formulados por la Comisión Europea en el marco del procedimiento de infracción abierto a España».

El subdelegado del Gobierno arremetió contra el PP reclamándoles «la necesidad de explicar qué problemas tiene con la transparencia, la imparcialidad y la concurrencia competitiva para otorgar las concesiones; porque parece que esto no le gusta mucho».

Turistas y residentes en un chiringuito de Málaga este pasado verano. / Álex Zea

Precisó que se trata de una modificación del Reglamento de Costas de carácter estatal que establece un régimen jurídico común para todo el litoral español. Además, recordó que el trámite de audiencia e información pública ya ha finalizado y que durante ese periodo se recibieron las observaciones y alegaciones de administraciones, entidades y particulares interesados.

La modificación del Reglamento General de Costas

«La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o establecimientos existentes», asegura Salas quien añade que «la reforma se limita a adaptar el procedimiento de otorgamiento de concesiones para actividades económicas en el dominio público marítimo-terrestre a las exigencias de la normativa europea sobre concurrencia competitiva».

Incidió en que «no existe una afección automática sobre los establecimientos actualmente instalados ni una alteración inmediata de las condiciones en las que desarrollan su actividad» y negó que «la reforma implique la desaparición de chiringuitos o establecimientos de hostelería en el litoral andaluz».

Un chiringuito de la ciudad, este domingo / L.O

El subdelegado del Gobierno agregó que «la reforma aporta seguridad jurídica al adaptar la normativa española a las exigencias expresamente formuladas por la Comisión Europea y dicha modificación no altera el marco competencial en el que el Estado, como titular del dominio público marítimo-terrestre, mantiene la competencia para establecer el régimen jurídico de este dominio público, que debe ser común para el territorio nacional».

Durante la reunión se analizó la situación de las autorizaciones para abrir canales náuticos en el litoral malagueño. Para esta situación, Salas propuso abordar la agilización de trámites en una futura reunión ya que la misma afecta a cinco dependencias diferentes de las administraciones central, autonómica y local.