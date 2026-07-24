Golpe histórico al tráfico de armas de guerra en Málaga: intervenidos 36 fusiles de asalto y 11 granadas de mano

Una operación de la Policía Nacional culminó el pasado lunes con la intervención de 120 kilos de cocaína que dos personas transportaban en un vehículo. Según ha informado este viernes la Comisaría Provincial de Málaga, los arrestados pertenecen a una organización a la que el pasado mes de mayo se le intervino un arsenal de guerra compuesto por 36 armas largas, 11 pistolas, 11 granadas de mano y abundante munición. La investigación, que está declarada secreta, ha golpeado "una estructura criminal cuya actividad delictiva se basa en el tráfico de armas y de drogas". De momento hay cuatro detenidos.

Los agentes también han localizado 11 pistolas, 60 kilos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de cocaína rosa

Los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Málaga hablan de "criminales altamente especializados" para cuyos arrestos fue necesaria la participación de unidades como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Medios Aéreos. El primer lote de armas fue intervenido cuando uno de los implicados lo transportaba por carretera y los agentes le dieron el alto. La inspección del vehículo reveló seis armas largas automáticas, tres granadas de mano, cargadores y numerosos cartuchos.

Fusiles de asalto intervenidos. / 5

El grueso del arsenal y más drogas

Las pesquisas en torno a esta persona permitió identificar a otros tres miembros del grupo, dos de ellos detenidos el lunes cuando transportaban 120 kilos de cocaína, y un cuarto que también ha sido arrestado. Esta misma semana se han llevado a cabo varios registros en distintos municipios de la provincia de Málaga en los que se han localizado otra gran cantidad de drogas y armas. Concretamente, 60 kilos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi (cocaína rosa) y el resto del arsenal: 30 fusiles de asalto, 11 granadas, 11 pistolas, 7 silenciadores, 8 chalecos antibalas y dos placas balísticas preparadas para soportar munición de guerra junto a más de cinco mil cartuchos de diversos calibres.

El comisario principal y jefe provincial de Málaga, Roberto Rodríguez, ha destacado la relevancia de la operación por la diversidad de drogas intervenidas y, sobre todo, por la "cantidad ingente" de armas que los investigadores han conseguido retirar de las calles. Rodríguez ha subrayado la presencia de AK-47 y pistolas con silenciadores entre las armas incautadas.