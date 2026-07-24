Grupo Vega Capital debuta en bolsa con una valoración de 237 millones de euros

La compañía andaluza Grupo Vega Capital SOCIMI, con sede central en Málaga, ha dado el salto al mercado bursátil con una capitalización inicial de 237 millones de euros.

La firma se ha incorporado a Portfolio Stock Exchange, un sistema multilateral de negociación autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sus acciones cotizan bajo el código VEGA y cuentan con un precio de referencia de 47,40 euros por título.

La operación ha contado con Armanext como asesor para el mercado, según ha informado la empresa en un comunicado.

Una cartera de 58 activos y 263 unidades

Grupo Vega Capital desarrolla su actividad mediante la adquisición, tenencia y alquiler de propiedades en el mercado inmobiliario español. La SOCIMI dispone actualmente de una cartera formada por 58 activos y 263 unidades, con la que busca generar ingresos recurrentes a largo plazo.

La compañía también acomete reformas, trabajos de mantenimiento y actuaciones dirigidas a mejorar la ocupación y la rentabilidad de sus inmuebles.

Su cartera incluye centros y locales comerciales, viviendas, hoteles, estaciones de servicio, activos industriales y logísticos, fincas agrícolas, terrenos y proyectos en distintas fases de desarrollo.

Los activos están concentrados principalmente en Andalucía, con presencia en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba y Sevilla. La firma cuenta además con propiedades industriales y logísticas en la Comunidad de Madrid.

Más transparencia y profesionalización

El presidente de Grupo Vega Capital SOCIMI, Cristóbal Vega, considera que la incorporación al mercado representa un paso importante para reforzar la transparencia y la profesionalización de la empresa.

La salida a bolsa permitirá, según la compañía, consolidar un proyecto inmobiliario basado en una cartera diversificada y con capacidad para generar ingresos recurrentes.

Por su parte, el consejero delegado de Portfolio Stock Exchange, Santiago Navarro, ha destacado tanto el tamaño como la variedad de los activos de la SOCIMI y ha señalado que su incorporación contribuye a consolidar la propuesta del mercado bursátil.