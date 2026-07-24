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Turismo

Málaga no autorizará más pisos turísticos ni la reconversión de bajos comerciales hasta 2030: la moratoria entrará mañana en vigor

La limitación, que se publica hoy en el Boletín Provincial, se activa cuando en la capital hay ya operativas más de 12.000 viviendas de uso turístico

Varios turistas pasan cerca de cajas o cajetillas de llaves de los pisos turísticos que hay en el casco histórico de Málaga

Varios turistas pasan cerca de cajas o cajetillas de llaves de los pisos turísticos que hay en el casco histórico de Málaga / Álex Zea

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

A partir de mañana y por un plazo máximo de tres años, no se otorgarán en Málaga nuevas autorizaciones para viviendas de uso turístico ni hoteles en suelo residencial, esto es, destinado a viviendas. Una medida que afecta también a la reconversión de locales comerciales en planta baja para hacer viviendas, una práctica que visiblemente se ha extendido por los barrios de la capital.

Por tanto, hasta 2030 quedan suspendidas "toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas -incluidas las declaraciones responsables- que sean contrarias" a la modificación del Plan General que el Ayuntamiento de Málaga aprobó de forma inicial la semana pasada en un pleno extraordinario y que hoy se ratifica con su publicación en el Boletín Provincial. En este documento se recoge explícitamente que el plazo de suspensión será de tres años, eso sí, "sin perjuicio de su extinción antes de la finalización del mismo" en caso de que la regulación definitiva de este tipo de alojamientos concluya antes.

No obstante, el consistorio matiza en un comunicado que esta suspensión no afecta a las solicitudes de licencia para uso de alojamiento turístico con fecha anterior a hoy, cuando se publica el acuerdo en el BOP, sino que afectará a las que se empiecen a tramitar a partir de mañana.

Esta medida llega cuando en la capital hay ya operativas 12.648 viviendas turísticas, según datos del Registro de Turismo de Andalucía.

Varios turistas pasan cerca de cajas o cajetillas de llaves de los pisos turísticos en el casco histórico de Málaga.

Varios turistas pasan cerca de cajas o cajetillas de llaves de los pisos turísticos en el casco histórico de Málaga. / Álex Zea

Rechazo de las patronales

Por su parte, tanto la patronal de la vivienda turística y la de los hoteles han rechazado la moratoria de Málaga, una medida que, a su juicio, "no resolverá el problema" y que afectará a 3.500 empleos.

Noticias relacionadas y más

Según AVVAPro, este tipo de freno puede servir para ordenar y planificar, pero no soluciona el problema de fondo: la falta de oferta de vivienda, la escasa construcción y la lentitud administrativa. Para Aehcos,  cualquier freno a la oferta turística puede acabar generando "efectos colaterales" en la economía local, en un sector que en la provincia mueve inversión y empleo de forma directa. 

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