Málaga da la bienvenida a más de 1.200 españoles en el arranque del Encuentro de Laicos de Parroquia

Málaga se convierte en la capital del laicado español con el inicio del Encuentro de Laicos de la parroquia. Ya se anticipaba los últimos días, pero el dato definitivo es que a lo largo del fin de semana se reunirán 1.200 personas procedentes de 50 diócesis de toda España. Con el Polideportivo de Ciudad Jardín como escenario, la inauguración estuvo cargada de simbolismo, emoción y de esa hospitalidad malagueña tan característica.

Los asistentes comenzaron a llegar a primera hora de la mañana. Recibieron la acreditación para identificarse con su nombre y su diócesis de procedencia, además de una mochila de cuerda que, entre otras cosas, contenía un libro de oraciones, un abanico de papel y la camiseta del encuentro. Posteriormente, accedieron a un recinto decorado con frases del evangelio impresas en diferentes carteles, un escenario presidido por la réplica de la Cruz de los Jóvenes y los colores característicos de los tres sectores de Acción Católica General; naranja, verde, rojo y azul.

Decoraión del Polideportivo de Ciudad Jardín para la inauguración del encuentro / Blanca Ramos-Noguera

Una ciudad que abre sus puertas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, subió al escenario para dar la bienvenida a los asistentes. En un discurso cercano marcado por sus chascarrillos por el calor insoportable, quiso hacer un saludo para todas y cada una de las diócesis asistentes, dejando algo de espacio entre una y otra para que sus integrantes hiciesen ruido al llegar su momento.

También intervino el obispo de Málaga, Monseñor José Antonio Satué, que trajo el discurso por escrito para así «ser breve». Quiso hacer hincapié en el estrecho trato que mantienen la Diócesis de Málaga con ACG, además de la solidaridad que define a la tierra de Málaga. Sus palabras concluyeron con un espontáneo «¡viva Andalucía!» que despertó la ovación de esta parte de los asistentes.

La organización no perdió la oportunidad de darle vida a la riqueza cultural del encuentro con una pequeña dinámica. Integrantes de las diferentes diócesis españolas, con elementos representativos de su correspondiente comunidad autónoma, fueron pasando al frente del escenario y organizándose según su ubicación en el mapa español. Andalucía y Málaga no fueron menos y salieron al ritmo de La Macarena caracterizados con sombreros de estilo cordobés y biznagas a uno de los lados de la cabeza.

Representantes de Andalucía para la dinámica / Blanca Ramos-Noguera

Del más pequeño al más veterano

Uno de los momentos más entrañables de la inauguración llegó con la presentación de los participantes de mayor y menor edad de todo el encuentro. Juan, con apenas tres meses de vida, se ha convertido en el integrante más joven del encuentro, mientras que Puri, de 90 años, ha viajado en autobús desde Santander para no perderse esta cita.

Un encuentro preparado durante más de un año

Detrás de esta cita tan especial, hay meses de trabajos. La presidente de Acción Católica General en Málaga, Angelines Morales, reconocía sin poder ocultar su emoción, que la posibilidad de acoger este evento llevaba rondando más de dos años, y que «ser casa y ser lugar de acogida es un verdadero privilegio».

Reforzando las palabras de Angelines Morales, el Obispo quiso volver a venerar un encuentro como este por suponer «una oportunidad para la Iglesia malagueña», además de ser el ejemplo perfecto de que «las actividades de la iglesia continúan siendo un vehículo para que el agua fresca de Jesucristo llegue a los corazones y al mundo»

Jóvenes de la Diocesis de Málaga disfrutando del encuentro / Blanca Ramos-Noguera

La ceremonia inaugural concluyó con el himno del encuentro, Vivir y soñar, obra de Mario Moreno y Paco Castro, con la interpretación de Angelines Morales y Anaís Quintero. El pistoletazo de salida para un encuentro que continuará con talleres y actividades culturales a lo largo de la ciudad. Esta edición del Encuentro de Laicos de parroquia concluirá el próximo domingo en la Catedral con la eucaristía presidida por el Obispo José Antonio Satué, poniendo el broche final a tres días de convivencia, formación y compromiso compartido.