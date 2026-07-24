Málaga reabre las playas de Pedregalejo y El Palo tras descartar riesgo por E. coli

Las playas de Pedregalejo y El Palo, en el distrito Este de la capital, han vuelto a abrirse al baño este viernes, un día después de que el Ayuntamiento las cerrara con carácter preventivo por la presencia de la bacteria Escherichia coli (E. coli) en los puntos de muestreo de "Acacias" y "Casa Pedro".

La reapertura llega tras los nuevos análisis realizados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que certifican que la concentración del parámetro de E. coli se encuentra ya dentro de los niveles óptimos que marca el Real Decreto 1341/2007 de gestión de la calidad de las aguas de baño. Con la validación de estos datos por parte de las autoridades sanitarias, el Consistorio ha desactivado el protocolo de advertencia preventiva y ha ordenado retirar las banderas rojas que permanecían izadas en ambos arenales.

Un cierre de apenas 24 horas

El episodio se saldó con un cierre breve: el Ayuntamiento había suspendido el baño el jueves 23 de julio tras recibir un aviso de la Consejería de Salud, que recomendaba aplicar medidas preventivas al detectarse en las muestras rutinarias una concentración puntual de la bacteria por encima de los niveles óptimos. La respuesta municipal, como marca el protocolo en estos casos, fue inmediata: izar banderas rojas en Pedregalejo y El Palo y mantener la restricción hasta que la delegación territorial de Salud y Consumo confirmara la desaparición del riesgo sanitario.

Ese visto bueno ha llegado apenas un día después, lo que sitúa este episodio entre los cierres más breves registrados en el litoral malagueño por este motivo.

EMASA descarta vertidos en la red

De forma paralela a los análisis de la Junta, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) tomó muestras complementarias en la zona afectada y revisó todas las instalaciones de la red de saneamiento. Según el comunicado municipal, esta revisión ha permitido descartar que se haya producido ningún vertido que explicara el repunte de la bacteria, cuya presencia en el agua de mar suele asociarse a contaminación por aguas residuales o fecales.

El origen concreto de la concentración puntual detectada el jueves no ha sido precisado por el Ayuntamiento, más allá de confirmar que no procedía de una avería o vertido de la red municipal de abastecimiento.

Con la retirada de las banderas rojas, los bañistas pueden volver a acceder con normalidad al agua en ambas playas, muy frecuentadas en pleno mes de julio. El Ayuntamiento no ha anunciado, por el momento, medidas adicionales de vigilancia más allá de los controles rutinarios de calidad de las aguas de baño que la Consejería de Salud realiza periódicamente en todo el litoral malagueño.