El patrimonio de Joaquín Sánchez en Málaga: desde su apartamento de 185 metros cuadrados en Marbella a un piso con garaje en la capital

El exjugador gaditano Joaquín Sánchez, natural de El Puerto de Santa María, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos y queridos del panorama futbolístico tras su paso por clubes como el Málaga, el Valencia o el Real Betis, del que ahora es consejero. Pero su fama y riqueza no se han quedado ahí, sino que ha sabido diversificar sus activos logrando un amplio patrimonio centrado principalmente en los activos inmobiliarios y los ingresos a través de la publicidad y las redes sociales.

Así, el exfutbolista ha invertido en distintos negocios a lo largo de su carrera hasta la actualidad, centrando su principal apuesta en el sector inmobiliario, donde acumula distintas propiedades, dos de ellas localizadas en la provincia de Málaga.

Dos propiedades en la provincia de Málaga de Joaquín Sánchez

La importancia que ha tenido la provincia de Málaga para Sánchez se centra en las dos temporadas en las que jugó en el Málaga CF, donde llegó procedente del Valencia en 2011.

Joaquín Sánchez / Superdeporte

Pero no fue hasta 2019, años después de su marcha del Málaga cuando Joaquín Sánchez decidió invertir en la Costa del Sol. Y, para ello, escogió un apartamento en Marbella de unos 185 metros cuadrados.

Un apartamento en Marbella y una casa en Málaga capital

Una vivienda a la que acude la familia cuando desea disfrutar del buen clima y la belleza de Marbella, y que se sitúa en una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol.

Este inmueble cuenta, además, con su propio garaje y está valorado en más de medio millón de euros.

El resto de inversiones inmobiliarias de Joaquín Sánchez

Pero esta no es la única propiedad que Sánchez y su familia tienen en la provincia, sino que a esta vivienda se suma una casa unifamiliar con garaje en Málaga capital.

Joaquín, junto a Demichelis y Camacho en su etapa en el Málaga / MCF

Además, el exfutbolista cuenta con otros tantos inmuebles por toda Andalucía, que ha adquirido a través de su empresa Chino Seventeen SL.

Empresas, derechos de imagen y contratos publicitarios

Esta sociedad, de la que Joaquín es el administrador único, alberga las propiedades del exdeportista, entre las que se encuentra el chalet de 1.200 metros cuadrados, con jardín y piscina en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, y que ha sido escenario de algunas de sus apariciones mediáticas, como en el programa 'Mi casa es la tuya', de Bertín Osborne.

Viviendas en Sevilla, Gelves y El Puerto de Santa María

Para adquirir este inmueble, Joaquín Sánchez tiene una hipoteca de 1,8 millones de euros que expira en 2051. Además, la familia actualmente vive en una casa construida a medida a las afueras de Sevilla, con 600 metros cuadrados, garaje para tres coches y gimnasio.

A estas viviendas se suma un piso de 80 metros cuadrados en Sevilla y dos fincas en Gelves, una de ellas con una casa en construcción.

Publicidad, moda y redes sociales de Joaquín

Su patrimonio inmobiliario también está compuesto por un terreno sin edificar en Cádiz, además de una finca en El Puerto de Santa María.

Sin embargo, el patrimonio de Sánchez no se centra únicamente en el sector inmobiliario, sino que otra de sus grandes fuentes de fortuna está en su propia imagen a través de los distintos contratos publicitarios que ha logrado.

Entre ellos destaca su conocida campaña de Gillette, por unos 300.000 euros anuales, o sus contratos con firmas como el operador de móvil y fibra Finetwork y marcas como Mercedes o McDonald's España, además de su colaboración con la clínica de implantes capilares de Marbella Medik Hair.

El resto de fuentes de ingreso de Joaquín Sánchez

A esto se suma su incursión en el mundo de la moda a través de su propia marca deportiva, llamada UACO, que cuenta con más de 15.000 seguidores en redes sociales.

Justo estas redes son otro de sus grandes tesoros, ya que en su cuenta personal el exfutbolista acumula 4,1 millones de seguidores, mientras que su esposa, Susana Saborido, cuenta con 296.000 seguidores, lo que les permite llevar a cabo distintas campañas de publicidad con gran variedad de marcas.

Joaquín Sánchez / .

Una de las áreas en las que mayor envergadura ha sumado en los últimos años el deportista son los distintos programas de televisión que ha protagonizado, como el espacio 'Joaquín, el novato', que se estrenó en 2022 con éxito de audiencia, o su road serie familiar 'El capitán en...', que aún continúa en emisión. Todo ello ha hecho de Joaquín Sánchez uno de los deportistas con mayor nivel patrimonial del panorama actual.