El plan perfecto para las familias este verano está en este pequeño pueblo de Málaga: una enorme piscina pública con sombraje y zonas verdes por 2 euros

La localidad malagueña de Benamargosa vuelve a tener piscina. Después de perder este entorno bajo montañas de lodo y cañas tras la dana de noviembre de 2024, el municipio ha trabajado a fondo para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuevo de esta infraestructura que se ha convertido en el plan favorito de las familias por sus aguas cristalinas, su sombraje y amplias zonas verdes.

Así, este pueblo de apenas 1.500 habitantes ha vuelto a poner en pie este recinto compuesto por la piscina general y una infantil para los más pequeños, así como nuevas sombrillas de brezo, duchas, bancos y más de 1.000 metros cuadrados de césped artificial.

Un recinto renovado con piscina y zonas verdes en la provincia de Málaga

Un enclave que abrió sus puertas el pasado 28 de junio y que se mantendrá así durante todo el verano, en una temporada en la que, tanto empadronados de la localidad como visitantes de toda la provincia, podrán adentrarse en este complejo completamente renovado que ha devuelto a la localidad una de sus infraestructuras más queridas.

Y para facilitar que la población pueda disfrutar de esta nueva piscina, el Ayuntamiento ha puesto precios populares con entradas desde tan solo 2 euros y con los menores de 6 años y los mayores de 65 años con entrada completamente gratuita durante todo el verano.

Entradas desde 2 euros y acceso gratis para mayores de 65 años

El precio de las entradas depende de la edad y del día de la semana en el que se acuda al recinto. Así, los niños de entre 6 y 18 años deberán abonar 2 euros de lunes a viernes y 3 euros los sábados, domingos y festivos.

En el caso de los adultos, la entrada se puede adquirir por 3 euros de lunes a viernes y 4 euros los fines de semana y festivos.

Bonos de temporada para vecinos empadronados en Benamargosa

En cuanto a los bonos para toda la temporada de baño, destinados únicamente a los vecinos empadronados en Benamargosa, tienen un precio de 25 euros en el caso de los menores de entre 6 y 18 años, que se reduce a 10 euros si solo se desea el bono de 15 días.

La tarifa para los adultos es de 40 euros para el bono de todo el verano y 18 euros para 15 días. El bono familiar, por su parte, tiene un precio de 60 euros.

Descuentos, horario y clases de natación en la piscina de Benamargosa

De igual modo, la piscina cuenta con un 20% de descuento para familias numerosas y personas con discapacidad.

De ese modo, estas instalaciones buscan ofrecer un plan de ocio refrescante perfecto para toda la familia y abierto todos los días de la semana en horario de 12.00 a 20.00 horas, aunque el Consistorio avisa de que puede variar en función de las clases de natación que se imparten en el lugar.