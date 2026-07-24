Princesa Sánchez, la primera mujer presidenta de AJE Málaga: "Emprender no es elegir entre tener una empresa y tener una vida"

Princesa Sánchez Torres se ha convertido en la primera mujer que preside la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga) desde la creación de la organización en 1994. La empresaria, fundadora de Comunicación Real y hasta ahora secretaria general de la entidad, fue proclamada este jueves 23 de julio durante la Asamblea Extraordinaria Electoral celebrada en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

Sánchez encabezaba la única candidatura presentada al proceso electoral y logró superar el número de avales exigido por los estatutos de la asociación. La nueva presidenta toma el relevo de José González Villodres con un proyecto denominado AJE Vitamina, que mantiene a buena parte de la anterior Comisión Ejecutiva e incorpora a dos nuevos miembros.

Princesa Sánchez toma el relevo al frente de AJE Málaga

La nueva presidenta es especialista en comunicación corporativa y fundadora de Comunicación Real. Antes de asumir la presidencia, ejercía como secretaria general de AJE Málaga, por lo que ya formaba parte de la dirección de la organización empresarial.

Durante su discurso de toma de posesión, Sánchez situó entre sus prioridades la defensa de un modelo de emprendimiento compatible con la vida personal y familiar.

«Quiero mostrarles que emprender no es elegir entre tener una empresa y tener una vida», señaló la empresaria, quien defendió la posibilidad de desarrollar una profesión, aportar valor a la sociedad y generar oportunidades sin renunciar al bienestar personal.

La nueva responsable de AJE Málaga reconoció que el emprendimiento requiere «sacrificio» y «esfuerzo», especialmente ante las dificultades que afrontan las personas autónomas y empresarias. No obstante, reivindicó una visión del éxito vinculada a la conciliación y a la posibilidad de vivir de un proyecto profesional propio.

«Porque emprender es elegir, hoy elegimos no renunciar», concluyó.

Nueva comisión ejecutiva de AJE. / L.O

AJE Vitamina, el proyecto de la nueva presidenta

La candidatura encabezada por Princesa Sánchez concurrió a las elecciones bajo el lema AJE Vitamina, una denominación con la que la nueva dirección quiere transmitir energía y capacidad para responder a los desafíos que afrontan los jóvenes empresarios.

Sánchez aseguró que la asociación necesitará «vitaminas» para desenvolverse en «un mundo individualista y vanidoso», dentro de una provincia marcada por su crecimiento y por la llegada de nuevas generaciones de emprendedores cada vez más preparadas.

El nuevo equipo directivo está integrado por Espe Olea, fundadora de Supertú; José Miguel Cisneros, responsable de Totten Creative Agency; Ricardo Nandwani, director de Aticco Software; José González Villodres, director de Pilarbox; María Mérida-Nicolich, directora comercial de MicroCad Informática; María Sánchez Béjar, creadora y desarrolladora de Lásermy, y María Núñez de Castro, responsable de Rosemary.

El respaldo de los empresarios de Málaga y Andalucía

La asamblea fue inaugurada por el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara. También asistieron el secretario general de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Rubén Sans, y el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro.

González de Lara destacó la trayectoria de una asociación que durante más de 30 años ha representado a jóvenes empresarios y emprendedores de la provincia.

«AJE Málaga es, sin duda, una organización de referencia dentro del tejido empresarial de nuestra provincia. Es la casa de los empresarios y empresarias jóvenes», afirmó.

El dirigente empresarial puso en valor la contribución de los asociados a la transformación de sectores tradicionales, la innovación y la creación de empleo. Asimismo, señaló que las organizaciones empresariales afrontan actualmente un escenario marcado por la incertidumbre, los cambios rápidos y los desafíos permanentes.

En este contexto, consideró imprescindible el espíritu joven de AJE, caracterizado por «la energía, la creatividad, el inconformismo, la capacidad para innovar y, sobre todo, la voluntad de afrontar cada desafío con optimismo e ilusión».

Más de 600 empresas asociadas en la provincia

Fundada en 1994, AJE Málaga es una entidad independiente de las administraciones públicas, los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Su principal objetivo es representar y defender los intereses profesionales de los jóvenes emprendedores y empresarios de la provincia.

Actualmente, la asociación reúne a más de 600 empresas jóvenes, lo que la convierte en la mayor organización empresarial multisectorial de estas características en Málaga. Además, presta asesoramiento gratuito a más de 1.000 emprendedores cada año.

AJE Málaga forma parte de AJE Andalucía, que cuenta con más de 3.200 empresas asociadas, y de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. También está integrada en organizaciones internacionales como Yes For Europe y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.

La proclamación de Princesa Sánchez abre ahora una nueva etapa en la entidad y supone un hito histórico al convertirse en la primera mujer que dirige AJE Málaga en sus más de tres décadas de trayectoria.