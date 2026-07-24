Movilidad
Renfe refuerza los trenes Madrid-Málaga este verano con nuevos Avlo desde 9 euros
La compañía incorpora dos frecuencias semanales por sentido los martes y miércoles entre el 4 de agosto y el 9 de septiembre
Renfe reforzará durante este verano la conexión ferroviaria entre Madrid y Málaga con la incorporación de dos nuevas frecuencias semanales por sentido en trenes Avlo. Los servicios adicionales circularán los martes y miércoles y tendrán billetes disponibles desde 9 euros, sujetos a plazas limitadas.
Los nuevos trenes estarán operativos entre el 4 de agosto y el 9 de septiembre de 2026, un periodo de alta demanda de desplazamientos entre la Costa del Sol y la capital de España. Los billetes ya se encuentran a la venta a través de los canales habituales de Renfe.
Fechas de los nuevos trenes Avlo entre Madrid y Málaga
Las circulaciones adicionales estarán disponibles todos los martes y miércoles comprendidos entre el 4 de agosto y el 9 de septiembre. De esta forma, Renfe ampliará la oferta de plazas durante una parte importante de la temporada estival.
La tarifa promocional partirá de 9 euros por trayecto, aunque la compañía ha precisado que estos precios dependerán de la disponibilidad y estarán sujetos a un número limitado de plazas.
Los billetes infantiles mantendrán la tarifa habitual de Avlo y tendrán un precio de 5 euros.
Horarios del Avlo Madrid-Málaga en agosto y septiembre
El nuevo tren con salida desde Madrid comenzará su recorrido a las 10.35 horas y llegará a la estación de Málaga María Zambrano a las 13.49 horas.
En sentido contrario, el Avlo partirá desde Málaga a las 14.22 horas y tendrá prevista su llegada a Madrid a las 17.36 horas. En ambos casos, la duración estimada del viaje será de tres horas y 14 minutos.
Los horarios de las nuevas frecuencias serán los siguientes:
- Madrid-Puerta de Atocha, 10.35 horas – Málaga María Zambrano, 13.49 horas.
- Málaga María Zambrano, 14.22 horas – Madrid-Puerta de Atocha, 17.36 horas.
Paradas de los nuevos trenes entre Madrid y Málaga
Todos los servicios incorporados realizarán paradas intermedias en Villanueva de Córdoba, Puente Genil-Herrera y Antequera Santa Ana.
Estas frecuencias permitirán, por tanto, ampliar también las opciones de viaje para los usuarios que se desplacen desde estas localidades durante los martes y miércoles de agosto y comienzos de septiembre.
Dónde comprar los billetes desde 9 euros
Los billetes ya pueden adquirirse en la página web y la aplicación de Renfe, así como en las taquillas y máquinas de autoventa de las estaciones.
También están disponibles en agencias de viajes presenciales y virtuales y a través del teléfono de venta de Renfe, el 91 232 03 20.
La compañía recomienda consultar con antelación la disponibilidad de plazas, especialmente para acceder a los billetes con el precio mínimo de 9 euros.
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