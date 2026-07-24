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Renfe refuerza los trenes Madrid-Málaga este verano con nuevos Avlo desde 9 euros

La compañía incorpora dos frecuencias semanales por sentido los martes y miércoles entre el 4 de agosto y el 9 de septiembre

Renfe ofrece ocho nuevos servicios Avlo diarios entre Andalucía y Madrid a partir de este domingo 15 de diciembre.

Renfe ofrece ocho nuevos servicios Avlo diarios entre Andalucía y Madrid a partir de este domingo 15 de diciembre. / RENFE

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La Opinión

Málaga

Renfe reforzará durante este verano la conexión ferroviaria entre Madrid y Málaga con la incorporación de dos nuevas frecuencias semanales por sentido en trenes Avlo. Los servicios adicionales circularán los martes y miércoles y tendrán billetes disponibles desde 9 euros, sujetos a plazas limitadas.

Los nuevos trenes estarán operativos entre el 4 de agosto y el 9 de septiembre de 2026, un periodo de alta demanda de desplazamientos entre la Costa del Sol y la capital de España. Los billetes ya se encuentran a la venta a través de los canales habituales de Renfe.

Fechas de los nuevos trenes Avlo entre Madrid y Málaga

Las circulaciones adicionales estarán disponibles todos los martes y miércoles comprendidos entre el 4 de agosto y el 9 de septiembre. De esta forma, Renfe ampliará la oferta de plazas durante una parte importante de la temporada estival.

La tarifa promocional partirá de 9 euros por trayecto, aunque la compañía ha precisado que estos precios dependerán de la disponibilidad y estarán sujetos a un número limitado de plazas.

Los billetes infantiles mantendrán la tarifa habitual de Avlo y tendrán un precio de 5 euros.

Imagen de archivo de un tren AVLO, de Renfe

Imagen de archivo de un tren AVLO, de Renfe / EFE

Horarios del Avlo Madrid-Málaga en agosto y septiembre

El nuevo tren con salida desde Madrid comenzará su recorrido a las 10.35 horas y llegará a la estación de Málaga María Zambrano a las 13.49 horas.

En sentido contrario, el Avlo partirá desde Málaga a las 14.22 horas y tendrá prevista su llegada a Madrid a las 17.36 horas. En ambos casos, la duración estimada del viaje será de tres horas y 14 minutos.

Los horarios de las nuevas frecuencias serán los siguientes:

  • Madrid-Puerta de Atocha, 10.35 horas – Málaga María Zambrano, 13.49 horas.
  • Málaga María Zambrano, 14.22 horas – Madrid-Puerta de Atocha, 17.36 horas.

Paradas de los nuevos trenes entre Madrid y Málaga

Todos los servicios incorporados realizarán paradas intermedias en Villanueva de Córdoba, Puente Genil-Herrera y Antequera Santa Ana.

Estas frecuencias permitirán, por tanto, ampliar también las opciones de viaje para los usuarios que se desplacen desde estas localidades durante los martes y miércoles de agosto y comienzos de septiembre.

Dónde comprar los billetes desde 9 euros

Los billetes ya pueden adquirirse en la página web y la aplicación de Renfe, así como en las taquillas y máquinas de autoventa de las estaciones.

También están disponibles en agencias de viajes presenciales y virtuales y a través del teléfono de venta de Renfe, el 91 232 03 20.

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La compañía recomienda consultar con antelación la disponibilidad de plazas, especialmente para acceder a los billetes con el precio mínimo de 9 euros.

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