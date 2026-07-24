La evolución de la calle la Victoria: de una zona residencial a la aglomeración de turistas

En los alrededores del centro de Málaga, en la falda del monte Gibralfaro y núcleo de la vida comercial del barrio, se encuentra la calle Victoria. Esta vía, de gran empuje comercial, es la frontera entre un centro muy turístico y los barrios de vecinos de Málaga aledaños. Conviven esos dos estilos en la misma calle, aunque el empuje turístico ha ido desplazando a negocios tradicionales que han sido sustituidos por otros más centrados en los gustos y demanda de los ocupantes de los muchos pisos turísticos que hay en la zona.

Historia

La vía da nombre al barrio de la Victoria, popularmente conocido como el “del chupa y tira”. Este término común viene del sustento principal de los habitantes de la zona en el siglo XIX, la almeja. Un producto ideal debido a su abundancia y su precio reducido en aquella época. Las calles de la barriada se llenaban de cáscaras de esas almejas en una acción de “chupa y tira”.

El vecindario encuentra su origen en el campamento de los soldados del ejército de los Reyes Católicos que asediaron Málaga en el siglo XV y que se asentaron en la conocida como Huerta de Ancíbar. Cuándo se completó la toma de Málaga, el ejército recorrió los 650 metros de la que ahora es la calle Victoria para entrar en la ciudad por la puerta de la calle Granada. Desde ese momento se le conoce como calle de la Victoria, en homenaje además a la Virgen de la Victoria, patrona de la diócesis de Málaga y cuya talla la trajeron los Reyes Católicos durante el asedio.

Jardín de los monos

La actual Plaza de la Victoria es normalmente conocida como Jardín de los Monos. En su origen, el uso de este espacio se limitaba a un parque de recreo infantil. El alemán Friedrich Fröbel pretendía incorporar un kindergarten (jardín de la infancia) que ayudase a los niños de las familias más humildes, incluso ofreciéndoles desayunos y meriendas.

A su vez, el área contenía una casa para el jardinero de la zona y una jaula de monos, en la que destacaban los primates Perico y Pilita. Los infantes que jugaban ahí les hacían bromas a los monos. Por ejemplo, envolvían piedras en papel de caramelo y se las daban para que estos creyeran que eran golosinas. Los primates respondían de vuelta, llegando incluso a raptar fugazmente a un bebé.

Cuando la plaza se reformó en 1962, esta jaula desapareció y los animales fueron trasladados al municipio de Humilladero, en la provincia de Málaga, y más tarde a República Dominicana. Sin embargo, actualmente se sigue recordando su inicio entre los habitantes del barrio.

Plaza de la Victoria - Barrio de la Victoria / Aroha Moreno

Calle de paso

La vía presenta un aumento de afluencia de transeúntes con respecto a décadas anteriores. Esto se debe a su ubicación, su cercanía con el casco histórico de la ciudad y debido a la variedad de negocios y apartamentos turísticos que recoge en toda su longitud.

María José, una habitante de la zona, afirma que "no he visto una calle en Málaga en la que confluyan más tipos de personas que en esta. Desde madres con carritos, personas mayores, turistas, coches, autobuses, autobuses turísticos... todo el día en movimiento." Comenta también la dificultad de los vecinos para poder realizar sus recados debido al constante tránsito de personas ajenas a la barriada.

Carmen, otra vecina, destaca que" la calle de la Victoria es una calle de más tránsito, no es tan calle de barrio como la calle Ferrándiz."

El cierre de locales tradicionales y por tanto, la apertura de grandes cadenas o tiendas pensadas para el turista, refuerzan la diferencia con las calles adyacentes por la pérdida de esencia de barrio en la principal.

Acera de la calle de la Victoria / Aroha Moreno

Falta de cuidado de las aceras

Los vecinos de la calle resaltan la suciedad y el mal estado de las aceras y las carreteras. Salvador, carnicero de la calle, comenta que hay un olor permanente a orina o amoníaco, líquido que se usa para limpar la orina de la calle. "Es una calle muy transitada, una zona muy turística, pero dejada de la mano de Dios. Las calles sucias, nada más tienes que darte la vuelta y mirar esas calles de ahí."

Otra residente del barrio por más de 50 años añade que "es verdad la suciedad que hay aquí en esta calle. Limpian el Compás de la Victoria. Limpian la otra acera más que ésta. Los árboles sueltan mucha agua. Aquí meten la manguera y limpian. Barren, barren. Pero se nota suciedad".