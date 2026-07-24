Rumbo a las municipales: el PP de Málaga persigue la confianza de su electorado para revalidar las mayorías frente al 'sanchismo''

Es común en época estival escuchar la palabra "campamento". En Málaga hay muchos y de todo tipo. Hasta de política. El Partido Popular prefiere llamarlo "Escuela de Verano" y hacer de ella un evento de dos días orientado a subir los ánimos de su electorado y lanzar mensajes de unidad. Ya calientan motores para todo lo que se viene en 2027: dos elecciones decisivas en el panorama local y nacional; dos eventos de primer orden para un PP que llega al ecuador del verano con sed de conquistas. "Salimos desde hoy a ganar y a revalidar todas las mayorías".

El engranaje electoral está puesto en marcha. Así lo confirmó este jueves la recién reelegida en sus funciones de delegada de la Junta en Málaga y presidenta del PP en la provincia, Patricia Navarro, durante la primera jornada de la Escuela de Verano, este año ubicada en la localidad de Mijas. Según los populares, los municipios son la "base" de su partido y es de la labor de sus alcaldes de donde emanan los "cimientos sólidos y arraigados", lo que llaman su "mayor instrumento de transformación social". En representación de ese ideario compartido hizo presencia también en la jornada del jueves la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación, Margarita del Cid.

Navarro afeó a los socialistas malagueños el "abandono de inversiones y proyectos" que, a su juicio, comete el Gobierno de Pedro Sánchez. No faltaron críticas a la gestión del Ejecutivo nacional por la ausencia del hat-trick en movilidad que acostumbran a reivindicar los populares. A la delegada, o "decana delegada", como ha llamado Juanma Moreno en el acto de toma de posesión, le ha caído esta mañana una ovación de aplausos de los suyos durante la intervención de José Ramón Carmona, secretario general del PP de Málaga. Carmona ha recordado frente a los suyos el momento de tensión que se vivió este jueves en el Parlamento autonómico del que forma parte, cuando el PSOE andaluz abandonó su escaño antes del término de la sesión plenaria por una palabras que el consejero de Emergencias profirió durante sus explicaciones sobre el incendio de Los Gallardos.

Ana Mestre se estrenó ayer como presidenta de la cámara autonómica tras la salida del popular Jesús Aguirre, que también fue nombrado este jueves como senador. Mestre vivió ayer el primer momento de crispación de la nueva legislatura andaluza. "Qué importante es el respeto", ha expresado Carmona y criticado que "como el PSOE estaba gritando todo el rato, se les llamó la atención y se les pidió que escucharan a quien hablaban y por eso entendieron que tenían que hacer uso del reglamento y decir que pedían la palabra porque sus gritos no estaban siendo atendidos".

"Ahora Mijas se gestiona como una gran ciudad"

El broche de oro de las jornadas tenía que liderarlo un rostro nacional. Y la formación no se ha andado con rodeos en la elección de ponente. El diputado Elías Bendodo ha clausurado el evento con críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a los presuntos casos de corrupción que se le atribuyen al expresidente Zapatero. Aunque ha arrancado con un mensaje para Ana Mula, alcaldesa de Mijas. Cabe recordar que Mula llegó al cargo de primera edil al poco tiempo de iniciarse el nuevo mandato tras las pasadas municipales de 2023. Los populares hicieron una moción de censura al socialista Josele González, que recibió el apoyo decisivo de Juan Carlos Maldonado, 'reconciliado' con Por Mi Pueblo. Desde entonces, según Bendodo, "Mijas se gestiona como una gran ciudad".

Tras el baño de halagos a Mijas y a su alcaldesa, Bendodo ha criticado la entrevista que concedió ayer Zapatero en el programa 'Malas Lenguas' de la televisión pública donde dice que "hablar habló mucho", aunque sin explicar "nada". "Ayer tuvo una gran oportunidad para explicar todos los delitos que le achacan y yo creo que todos los españoles salimos convencidos de que ha cometido esos delitos", ha expresado el diputado nacional.