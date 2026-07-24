Los socorristas de Málaga en huelga convocan este viernes una marcha nocturna por el Centro

Los socorristas que prestan servicio en las playas de Málaga, y que están en huelga desde el pasado 9 de mayo y hasta el próximo 1 de noviembre, ha convocado este viernes una marcha nocturna por el Centro Histórico "por la dignidad del socorrismo profesional", informa una nota de prensa del sindicato CGT Málaga.

Como informó La Opinión, la marcha, que partirá de la plaza de la Merced a las 20.30 horas, tendrá lugar en vísperas, este sábado 25, de la celebración del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Los socorristas convocantes aprovechan para pedir la "solidaridad ciudadana y apoyo" a la marcha nocturna.

Cartel de la marcha nocturna de protestas de los socorristas de Málaga, este viernes. / L.O.

CGT Málaga denuncia el "maltrato estructural" que sufren los socorristas "a manos de SSGA, empresa amiga del Ayuntamiento de Málaga", en referencia a la UTE SSG-Atlantic, encargada del Servicio de Socorrismo y Salvamento de Málaga. Como informó La Opinión, los socorristas denuncian que la UTE no está cumpliendo el pliego de condiciones del servicio, así como el despido de seis personas que formaban parte del comité de huelga, algo que el sindicato CGT considera despidos nulos.

Los sindicatos también mencionan en su comunicado a la concejala de Playas, Teresa Porras, a la que critican por no abrir "expediente sancionador" a la empresa, y ser "cómplice de todo tipo de tropelías por parte de la contrata adjudicataria".

Tres de los socorristas del comité de huelga despedidos en junio, este mes en La Malagueta. / A.V.

Como informó este periódico, en el pasado pleno de junio, todos los grupos políticos votaron una moción de Con Málaga para «perfeccionar» el expediente abierto a la UTE SSG-Atlantic -informó Teresa Porras-, ante las denuncias de los despidos de huelguistas y el incumplimiento del pliego de condiciones.

Entre los incumplimientos, uno de los miembros del comité de huelga despedidos, Emiliano Cortés, puso de ejemplo a La Opinión, el pasado 10 de julio, el que faltara por entregar material de protección, «y el que entregó es defectuoso»; y destacó que varios compañeros «se han dado de baja por insolación».

Además, comentó que socorristas nuevos deben llevar sus propios «silbatos, gafas, gorros, escarpines, y ningún patrón y rescatador -a cargo de las motos acuáticas- tiene traje de neopreno» -esto último, precisó, un compromiso de la empresa ante el Sercla en marzo de este año, encuentro que puso fin a la anterior huelga de 2025.