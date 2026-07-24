Turismo Costa del Sol trae a Málaga a cuatro creadores de contenido británicos para acercar la provincia a viajeros de Reino Unido

Turismo Costa del Sol ha organizado, en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Londres, un viaje de familiarización dirigido a cuatro creadores de contenido británicos especializados en turismo activo y naturaleza. La acción ha permitido acercar la oferta del destino a un público especialmente interesado en las experiencias al aire libre a través de perfiles con una importante capacidad de influencia entre viajeros del Reino Unido.

Los participantes en el fam trip han sido los creadores de contenido Jourdan (@jourdaninthemountains), Gabs (@getlostgab), Lauren (@walkingwithlauren) y Conor Cartes (@conorhikes), cuyas comunidades de seguidores están formadas principalmente por viajeros británicos interesados en el senderismo, la aventura y los espacios naturales. Durante varios días, han recorrido diferentes enclaves de la provincia para conocer de primera mano algunas de las propuestas que ofrece la Costa del Sol en este segmento.

El público de los creadores de contenido británicos

Los creadores de contenido que han visitiado Málaga cuentan con una fiel base de seguidores interesados por el turismo activo y la naturaleza, por lo que sus publicaciones lograron un gran alcance en las redes sociales.

La influencer Gabs cuenta con más de 142 mil seguidores en Instagram, y sus publicaciones alcanzan habitualmente los miles de me gusta en la plataforma. En la misma red social, la creadora de contenido Jourdan cuenta con más de 67 mil seguidores, y también dio a conocer con éxito la Costa del Sol a su público.

La influencer Lauren acumula 50,3 mil seguidores en Instagram, y, además de mostrar a sus seguidores los parajes naturales de la Costa del Sol, también mostró en sus historias la gastronomía malagueña, calificándola como "difícil de superar". Finalmente, el creador de contenido Conor Carter, con más de 211 mil seguidores en la misma red social, también publicó múltiples historias en su perfil.

La relevancia del turismo activo para la Costa del Sol

"El turismo activo es uno de los productos con mayor proyección para la Costa del Sol y contar con la colaboración de creadores de contenido especializados nos permite mostrar el destino de una forma cercana, auténtica y muy inspiradora para sus seguidores", ha explicado el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.

El programa ha combinado actividades de aventura con experiencias culturales y gastronómicas. Entre las propuestas desarrolladas han destacado una ruta en kayak por Nerja, un recorrido en bicicleta por un tramo de la Gran Senda entre Monda e Istán, una jornada de barranquismo en la Sima del Diablo y la visita al Caminito del Rey, uno de los principales reclamos del turismo de naturaleza de la provincia.

La agenda también ha incluido una cata de vinos y visitas a Ronda y Frigiliana, dos de los municipios más representativos del interior de la provincia, con el objetivo de ofrecer una visión más completa de la diversidad de experiencias que pueden disfrutar los visitantes más allá del litoral.

Según ha señalado Díaz, "el viajero que busca naturaleza y aventura también valora el patrimonio, la gastronomía y la identidad de los destinos. Por eso hemos diseñado un programa que combina actividad física con experiencias que permiten descubrir la riqueza cultural y paisajística de la Costa del Sol".

La valoración realizada por los participantes ha sido muy positiva. Entre todas las actividades, la experiencia de barranquismo en la Sima del Diablo ha sido una de las mejor recibidas, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del viaje. El conjunto del itinerario ha despertado un gran interés entre los creadores de contenido, que han destacado la variedad de propuestas y la posibilidad de combinar deporte, naturaleza y cultura en un mismo destino.

Con esta acción, Turismo Costa del Sol continúa acercando la oferta del destino a perfiles especializados con una elevada capacidad de prescripción en mercados estratégicos como el británico, mostrando la provincia como un escenario idóneo para quienes buscan experiencias de turismo activo durante todo el año.