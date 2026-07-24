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Formación

Unicaja y la UMA crean una cátedra sobre riesgos, sostenibilidad y digitalización

La iniciativa ofrecerá formación, investigación y proyectos conectados con las necesidades de las empresas para mejorar su competitividad

Presentación de la Cátedra de Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización de la Empresa, creada por Unicaja y la UMA. | L.O.

Presentación de la Cátedra de Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización de la Empresa, creada por Unicaja y la UMA. | L.O.

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Alejandro González

Alejandro González

Málaga

Unicaja y la Universidad de Málaga (UMA) han puesto en marcha la Cátedra de Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización de la Empresa, un espacio destinado a acercar el conocimiento universitario a los principales retos del tejido productivo.

El proyecto se centrará en tres áreas que han ganado peso en la toma de decisiones empresariales: el control de riesgos, la adaptación a los criterios de sostenibilidad y la transformación digital. También prestará atención a los cambios regulatorios y al papel de las áreas jurídicas, de cumplimiento normativo y de gobierno corporativo.

El acuerdo ha sido firmado por el director general de Estrategia de Unicaja, Manuel Guerrero, y el rector de la UMA, Teodomiro López. Unicaja participa como mecenas fundador y estará presente en la comisión de seguimiento, encargada de fijar las líneas de trabajo y evaluar la actividad. Unicaja estará representada por su director de Estrategia y Sostenibilidad, Evaristo Ramírez Llamas.

Jornadas, seminarios y programas formativos

La cátedra organizará jornadas y seminarios, pondrá en marcha programas formativos para estudiantes y profesionales y promoverá publicaciones técnicas. También impulsará proyectos de investigación aplicada y transferencia de conocimiento útiles para las empresas y facilitará la participación del alumnado en iniciativas empresariales.

La iniciativa parte del Departamento de Derecho Privado Especial de la UMA, a través del Área de Derecho Mercantil. La dirección técnica recaerá en el catedrático Juan Ignacio Peinado Gracia y el profesor Jorge Manrique de Lara Jiménez asumirá la coordinación.

El director general de Estrategia y Gabinete del Consejero Delegado de Unicaja, Manuel Guerrero, señaló que la gestión de riesgos, la sostenibilidad y la digitalización «forman parte de las prioridades estratégicas de Unicaja» y defendió reforzar la conexión entre la universidad y las empresas para trasladar conocimiento útil a la actividad económica.

El rector de la UMA, Teodomiro López, calificó la cátedra como una apuesta por la colaboración público-privada y subrayó que estos tres ámbitos son esenciales para mejorar la competitividad. El rector incidió además en la importancia de la formación y la investigación aplicada para responder a las necesidades reales de las compañías.

Noticias relacionadas y más

La cátedra celebrará su presentación y su primera sesión divulgativa el 21 de septiembre en el Rectorado de la UMA. La jornada reunirá a representantes universitarios, empresas, instituciones y profesionales para dar a conocer las primeras actividades y abordar los desafíos regulatorios, tecnológicos y ambientales.

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