Vodafone y la Universidad de Málaga avanzan en la conexión 5G entre la Tierra y el espacio: "Es clave para el futuro"

Vodafone España y la Universidad de Málaga (UMA) avanzan en la investigación de las comunicaciones 5G por satélite con la puesta en marcha de una nueva infraestructura tecnológica que permitirá estudiar la integración entre las redes móviles terrestres y las plataformas situadas en el espacio.

El equipamiento, suministrado e instalado por la operadora en el marco del proyecto 6G-EXPANSE, ampliará las capacidades del banco de pruebas de la institución académica. La iniciativa cuenta con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea dentro del programa UNICO I+D 6G.

Una infraestructura para investigar las redes 5G por satélite

El objetivo del proyecto es analizar el funcionamiento de las denominadas redes no terrestres, conocidas como NTN, que utilizan satélites, plataformas de gran altitud y otros sistemas para complementar las comunicaciones móviles desplegadas en tierra.

La nueva infraestructura incluye sistemas de radio definidos por software, servidores de procesamiento y una estación terrena capaz de establecer comunicaciones con plataformas satelitales. Este entorno permitirá reproducir diferentes escenarios de conexión y comprobar cómo se comportan las redes cuando una parte de la comunicación se desarrolla desde el espacio.

Un CubeSat 5G para realizar ensayos desde el espacio

Uno de los principales elementos del proyecto será el desarrollo de un CubeSat 5G, un pequeño satélite preparado para emular redes no terrestres y realizar pruebas de comunicaciones móviles.

El dispositivo incorporará radios definidas por software compatibles con los estándares 5G. Los investigadores podrán analizar con él distintos escenarios de conectividad entre la Tierra y el espacio y avanzar en el estudio de tecnologías que resultarán claves para la evolución de las futuras redes 6G.

Retardos, movimiento de satélites e integración de redes

Las pruebas se centrarán en aspectos como los retardos en las comunicaciones, los efectos provocados por el movimiento de los satélites y la coordinación entre las redes terrestres y las no terrestres.

Los resultados obtenidos servirán de apoyo a futuros trabajos de investigación y facilitarán nuevas colaboraciones con empresas especializadas en comunicaciones móviles y satelitales. La UMA amplía así sus recursos para desarrollar proyectos vinculados con la conectividad avanzada.

Vodafone España ha suministrado y puesto en marcha una infraestructura tecnológica en la Universidad de Málaga (UMA) para estudiar la integración de redes móviles 5G / L.O

Vodafone cuenta con EnduroSat y Software Radio Systems

Vodafone ha contado con la colaboración de empresas especializadas para el desarrollo de los distintos componentes del proyecto. EnduroSat participa en la creación de la plataforma satelital, mientras que Software Radio Systems (SRS) aporta la tecnología necesaria para implementar las capacidades 5G.

La directora de Administraciones Públicas de Vodafone España, Teresa Llamas, ha destacado que la iniciativa refuerza el compromiso de la compañía con «la investigación en tecnologías de vanguardia» y con el desarrollo del ecosistema tecnológico malagueño.

«La integración de redes terrestres y satelitales es una de las piezas clave para el futuro de las telecomunicaciones y este proyecto en colaboración con la Universidad de Málaga nos permitirá anticiparnos», ha señalado.

Málaga, banco de pruebas para las conexiones directas por satélite

El proyecto 6G-EXPANSE se suma a otras iniciativas desarrolladas conjuntamente por Vodafone y la Universidad de Málaga. La operadora, junto con AST SpaceMobile y la UMA, ha desplegado también el Malaga Satellite Center.

Este centro está dedicado a validar técnicamente las comunicaciones direct to device (D2D), una tecnología que busca conectar directamente los teléfonos móviles con satélites de órbita terrestre baja, conocidos como satélites LEO, y enlazarlos con la red terrestre de Vodafone.

Con estas iniciativas, Vodafone y la Universidad de Málaga refuerzan el papel de la provincia como espacio de investigación en telecomunicaciones avanzadas y abren nuevas oportunidades para que investigadores, profesionales y empresas locales participen en grandes proyectos tecnológicos internacionales.