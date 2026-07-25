Adiós a la ola de calor: las temperaturas volverán a la normalidad, pero dejan hasta 38,1 grados en Vélez-Málaga

Tras un sofocante episodio que ha venido acompañado de terral y calima, Málaga se despide del aviso amarillo y de la ola de calor, indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este domingo será menos caluroso en Málaga

Después de un sábado marcado por un aviso amarillo, con termómetros que han alcanzado hasta los 38,1 grados en Vélez-Málaga y 37,7 grados en Algarrobo y Estepona, las temperaturas se normalizarán a partir de este domingo, 26 de julio.

Según indica la Aemet, Málaga no tendrá ninguna alerta por calor extremo a partir del domingo. Durante este día, los termómetros de la capital malagueña marcarán unas máximas de 33 grados.

Sin embargo, los termómetros de algunos municipios que han vivido un calor sofocante, como Coín, continuarán con temperaturas más elevadas, pero sin aviso por calor extremo, según la Aemet. Este municipio contará con unas máximas de hasta 38 grados a lo largo del domingo.

Por otro lado, el domingo será menos caluroso en Vélez-Málaga, Algarrobo y Estepona, municipios que han marcado las temperaturas máximas hoy en la provincia. Sus termómetros marcarán, como máximo, 31, 30 y 32 grados respectivamente.

Para el domingo, la Aemet prevé cielos completamente despejados en la capital y, a partir del lunes, está previsto que sus termómetros marquen hasta los 31 grados.