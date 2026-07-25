Tiempo
Adiós a la ola de calor: las temperaturas volverán a la normalidad, pero dejan hasta 38,1 grados en Vélez-Málaga
Tras una ola de calor extremo y un terral asfixiante, los termómetros de Málaga bajarán la próxima semana
Tras un sofocante episodio que ha venido acompañado de terral y calima, Málaga se despide del aviso amarillo y de la ola de calor, indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Este domingo será menos caluroso en Málaga
Después de un sábado marcado por un aviso amarillo, con termómetros que han alcanzado hasta los 38,1 grados en Vélez-Málaga y 37,7 grados en Algarrobo y Estepona, las temperaturas se normalizarán a partir de este domingo, 26 de julio.
Según indica la Aemet, Málaga no tendrá ninguna alerta por calor extremo a partir del domingo. Durante este día, los termómetros de la capital malagueña marcarán unas máximas de 33 grados.
Sin embargo, los termómetros de algunos municipios que han vivido un calor sofocante, como Coín, continuarán con temperaturas más elevadas, pero sin aviso por calor extremo, según la Aemet. Este municipio contará con unas máximas de hasta 38 grados a lo largo del domingo.
Por otro lado, el domingo será menos caluroso en Vélez-Málaga, Algarrobo y Estepona, municipios que han marcado las temperaturas máximas hoy en la provincia. Sus termómetros marcarán, como máximo, 31, 30 y 32 grados respectivamente.
Para el domingo, la Aemet prevé cielos completamente despejados en la capital y, a partir del lunes, está previsto que sus termómetros marquen hasta los 31 grados.
- Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
- La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
- Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
- Los vecinos de Pedregalejo temen que el nuevo paseo marítimo se inunde más: 'Vamos a tener más agua dentro que fuera
- Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27
- Nuestras calles van a quedar convertidas en autovías': los vecinos de Miraflores de los Ángeles cargan contra el soterramiento de Valle-Inclán
- Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
- Málaga mantiene una demanda de autocaravanas capaz de duplicar la superficie actual habilitada