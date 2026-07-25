Prevención
Cómo evitar las picaduras de mosquito ante la alerta por el virus del Nilo en Málaga
Sanidad recomienda utilizar repelentes autorizados, vestir con ropa clara y eliminar cualquier acumulación de agua en viviendas, jardines y explotaciones ganaderas
La Junta de Andalucía ha pedido a las administraciones y a la ciudadanía que refuercen las medidas de prevención frente a los mosquitos, especialmente en las zonas como Fuengirola y Las Lagunas (Mijas) en las que se ha detectado circulación del virus del Nilo occidental.
Las recomendaciones están dirigidas al conjunto de la población, aunque Sanidad insiste en extremar las precauciones entre las personas más vulnerables. El objetivo principal es evitar las picaduras y reducir los lugares en los que estos insectos pueden reproducirse.
Usar repelentes autorizados y ropa de colores claros
La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica recomienda utilizar repelentes de mosquitos registrados y de aplicación tópica, siguiendo siempre las indicaciones recogidas en el envase.
También aconseja cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, especialmente durante las horas de mayor actividad de los mosquitos. Además, conviene evitar los olores intensos procedentes de perfumes, jabones aromatizados y otros productos similares, ya que pueden atraer a estos insectos.
Mosquiteras e insecticidas para proteger las viviendas
En el interior de las viviendas, Sanidad recomienda instalar mosquiteras en puertas y ventanas, así como recurrir a insecticidas domésticos o repelentes ambientales cuando resulte necesario.
Otra de las medidas aconsejadas consiste en apagar las luces que no sean imprescindibles, puesto que la iluminación puede atraer a los mosquitos y facilitar su entrada en las casas.
Evitar el agua estancada en jardines, macetas y piscinas
Una de las principales medidas de prevención es impedir que se formen pequeñas acumulaciones de agua, ya que estos espacios pueden convertirse en criaderos de larvas de mosquito.
Por este motivo, se recomienda mantener en buenas condiciones las albercas, piscinas y lavaderos, además de vaciar periódicamente el agua acumulada en macetas, cubos, juguetes, platos de plantas y otros recipientes situados en patios, terrazas o jardines.
Recomendaciones para explotaciones ganaderas
Las medidas de prevención también deben aplicarse en las explotaciones ganaderas. Sanidad aconseja renovar con frecuencia el agua de los bebederos de los animales y revisar que no existan fugas o zonas en las que el agua permanezca estancada.
Asimismo, conviene eliminar los charcos que puedan formarse en caminos o en las rodadas de los vehículos y reparar los grifos, conducciones o abrevaderos que presenten pérdidas o una escasa renovación del agua.
Medidas básicas para prevenir las picaduras de mosquito
Las principales recomendaciones de Sanidad son:
- Utilizar repelentes registrados y respetar sus instrucciones de uso.
- Vestir con prendas claras que cubran brazos y piernas.
- Evitar perfumes y productos con olores intensos.
- Instalar mosquiteras en puertas y ventanas.
- Utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales.
- Apagar las luces que no sean necesarias.
- Vaciar el agua acumulada en macetas, cubos y juguetes.
- Mantener adecuadamente piscinas, albercas y lavaderos.
- Renovar con frecuencia los bebederos de los animales.
- Reparar fugas de agua y eliminar charcos.
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