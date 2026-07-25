Málaga suma 21 empresas al sello andaluz ‘Gusto del Sur’

El sello agroalimentario andaluz ‘Gusto del Sur’ cuenta ya con 245 entidades adheridas y 752 productos de distintos sectores cuando aún no se han cumplido tres años desde su puesta en marcha. En la provincia de Málaga son 21 las empresas y entidades inscritas en este distintivo impulsado por la Junta de Andalucía.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado la evolución de una marca creada para reforzar la comercialización y la proyección internacional de los alimentos y bebidas andaluces.

Los productos adheridos se comercializan bajo una etiqueta que la Junta promociona mediante campañas publicitarias, actividades formativas y la participación en ferias agroalimentarias de España y otros países europeos.

Andalucía concentra cerca del 20% de las industrias agroalimentarias de España y mantiene un peso destacado en las exportaciones nacionales del sector. El objetivo del sello es facilitar que los consumidores reconozcan los productos andaluces vinculados a criterios de calidad, sostenibilidad y certificación.

Fernández-Pacheco ha señalado que el sector debe seguir adaptándose a un consumidor cada vez más exigente, además de innovar y abrir nuevos mercados. En este contexto, la marca busca identificar y poner en valor los alimentos y bebidas de calidad producidos en Andalucía.

Jaén lidera las adhesiones y Málaga cuenta con 21 entidades

Por provincias, Jaén encabeza el número de entidades inscritas, con 59, seguida de Córdoba, con 37; Granada, con 31; Sevilla, con 30; Almería, con 24; Huelva, con 22; Málaga, con 21; y Cádiz, con 18.

También figuran dos entidades de fuera de Andalucía, ubicadas en Alfaro, en La Rioja, y Gijón, en Asturias.

El aceite es el sector con mayor representación, con 110 entidades. A continuación se sitúan las frutas y hortalizas, con 39, y los vinos y vinagres, con 36.

El sello incluye igualmente empresas dedicadas a las aceitunas de mesa, el arroz, las legumbres, las pastas alimenticias, las conservas, las salsas, los dulces, la miel, los frutos secos, los jamones y embutidos, la pesca, la piscicultura y los platos preparados, entre otras actividades.

Más de un centenar de entidades con denominación de origen

Entre las entidades adheridas, 103 cumplen los requisitos de alguna Denominación de Origen Protegida (DOP), mientras que 31 están vinculadas a una Indicación Geográfica Protegida y 93 cuentan con certificación de Producción Ecológica.

Además, 25 disponen de certificación Global G.A.P., otras 25 están reconocidas como Producción Integrada, cinco cumplen alguna Especialidad Tradicional Garantizada y otras cinco pertenecen a la categoría Vino de la Tierra.

La suma de estas certificaciones supera el número total de entidades inscritas debido a que una misma empresa puede cumplir varios requisitos de calidad para sus productos.