El PSOE exige la apertura inmediata del nuevo aparcamiento del Hospital Civil y el Materno Infantil

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido a la Junta de Andalucía la apertura inmediata del nuevo aparcamiento provisional construido junto al Hospital Civil y el Hospital Materno Infantil, cuyas obras, según la formación, finalizaron hace dos meses, pero que todavía permanece cerrado al público.

La viceportavoz socialista, Carmen Martín, ha criticado la «inacción» de la Consejería de Salud y de la dirección del Hospital Regional Universitario de Málaga. A su juicio, mantener cerrada una infraestructura ya terminada está agravando los problemas de acceso y aparcamiento que sufren pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

Trabajadores que tardan hasta 40 minutos en aparcar

Martín ha denunciado que los profesionales sanitarios pueden tardar entre 30 y 40 minutos en encontrar una plaza de estacionamiento en una zona con importantes dificultades de movilidad.

Esta situación, según ha explicado, estaría provocando retrasos en los relevos entre turnos y obligando a algunos trabajadores a permanecer más tiempo del previsto en sus puestos. La edil socialista ha atribuido estos problemas a una «falta de planificación» por parte de la Junta de Andalucía.

«Es una situación verdaderamente vergonzosa», ha señalado Martín, que ha reclamado al Gobierno andaluz una respuesta urgente ante un problema que, según sostiene, se agravó tras la implantación del aparcamiento de pago en el entorno hospitalario.

Pacientes que llegan tarde a consultas y pruebas médicas

El PSOE también ha advertido de que las dificultades para estacionar están afectando a los usuarios de los centros sanitarios. Según la formación, algunos pacientes llegan tarde a consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones o ingresos hospitalarios debido al tiempo que necesitan para encontrar aparcamiento.

La viceportavoz socialista ha señalado especialmente la situación de las familias que acuden al Hospital Materno Infantil. En estos casos, ha afirmado, una parte importante del horario de visita a los menores hospitalizados se consume buscando una plaza en las inmediaciones.

Martín ha reclamado una solución que garantice el acceso «en igualdad de condiciones» a la sanidad pública y ha pedido que se descarte definitivamente la instalación de un estacionamiento de pago sobre suelo público.

Un aparcamiento terminado junto al complejo hospitalario

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha insistido en la necesidad de abrir provisionalmente el nuevo espacio mientras las administraciones alcanzan una solución definitiva para la movilidad en el entorno hospitalario.

«Detrás de nosotros hay un aparcamiento completamente terminado que podría aliviar desde hoy mismo los problemas de movilidad que sufren pacientes crónicos, usuarios de Urgencias y los cientos de trabajadores del Hospital Civil y del Materno Infantil», ha manifestado.

El PSOE considera que la apertura permitiría reducir de manera inmediata la presión sobre las calles cercanas y facilitaría el acceso de las personas que deben acudir regularmente al complejo sanitario.

Parking del Hospital Civil. / Javier Lerena

Respaldo a la recogida de firmas por el aparcamiento

El grupo socialista ha trasladado además su apoyo a los sindicatos, plataformas vecinales y colectivos sociales que han impulsado una recogida de firmas para reclamar una solución al problema del aparcamiento.

Quero ha señalado que la implantación de un servicio privatizado y de pago supone «un auténtico agravio» para los pacientes que necesitan acudir varias veces al mes al hospital para recibir tratamientos o someterse a revisiones.

«El acceso a la sanidad pública no puede depender de un peaje ni de la privatización de un espacio público», ha defendido el concejal.

El Defensor del Pueblo Andaluz investiga la situación

Los socialistas también han solicitado la colaboración de todas las administraciones con el Defensor del Pueblo Andaluz, que, según han recordado, ya investiga la situación del aparcamiento en el complejo hospitalario de Málaga.

El objetivo, ha concluido Quero, debe ser garantizar los derechos de los pacientes, sus familiares y los profesionales sanitarios y encontrar una solución estable a los problemas de accesibilidad que presenta actualmente el entorno del Hospital Civil y el Materno Infantil.