Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cómo se hizo la escultura del CenacheroAlerta por el virus del Nilo en FuengirolaAbandono de la calle Afganistán de MálagaDetenido por pintar la estatua del Marqués de LariosReabren las playas de Pedregalejo y El PaloMejoras en la estación de TorreblancaAlejandro Sanz, en Maresnostrum FuengirolaEl Málaga CF elige a su lateral izquierdo
instagramlinkedin

Sucesos

Rescatan a dos personas a la deriva en un kayak hinchable en una playa en Málaga

Los Bomberos de Málaga y Salvamento Marítimo acudieron al aviso, pero las dos personas a la deriva en un kayak hinchable lograron llegar a la orilla por sus propios medios

Efectivos de Bomberos de Málaga atienden, junto con Salvamento Marítimo, un aviso recibido por la presencia de dos personas que iban a la deriva en un kayak hinchable en la playa del Campo de Golf

Efectivos de Bomberos de Málaga atienden, junto con Salvamento Marítimo, un aviso recibido por la presencia de dos personas que iban a la deriva en un kayak hinchable en la playa del Campo de Golf / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Efectivos de Bomberos de Málaga han atendido en la tarde de este pasado viernes, junto con Salvamento Marítimo, un aviso recibido por la presencia de dos personas que iban a la deriva en un kayak hinchable en la playa de Campo de Golf-San Julián, quienes pudieron salir por sus propios medios.

Así, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales, durante la actuación desde la embarcación de Bomberos también se realizaron labores preventivas y de acompañamiento hasta la playa a otros usuarios.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar también se desplazaron un furgón de rescate y un vehículo ligero procedentes de los parques Central, en Martiricos, y de Carretera de Cádiz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
  2. La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
  3. Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
  4. Los vecinos de Pedregalejo temen que el nuevo paseo marítimo se inunde más: 'Vamos a tener más agua dentro que fuera
  5. Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27
  6. Nuestras calles van a quedar convertidas en autovías': los vecinos de Miraflores de los Ángeles cargan contra el soterramiento de Valle-Inclán
  7. Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
  8. Málaga mantiene una demanda de autocaravanas capaz de duplicar la superficie actual habilitada

Rescatan a dos personas a la deriva en un kayak hinchable en una playa en Málaga

Rescatan a dos personas a la deriva en un kayak hinchable en una playa en Málaga

Cómo evitar las picaduras de mosquito ante la alerta por el virus del Nilo en Málaga

Cómo evitar las picaduras de mosquito ante la alerta por el virus del Nilo en Málaga

Málaga no autorizará más pisos turísticos ni la reconversión de bajos comerciales hasta 2030: entra este sábado en vigor

Málaga no autorizará más pisos turísticos ni la reconversión de bajos comerciales hasta 2030: entra este sábado en vigor

Un viaje por los sabores de España: Asador Iñaki presenta sus Jornadas de Vacas y Bueyes

Un viaje por los sabores de España: Asador Iñaki presenta sus Jornadas de Vacas y Bueyes

Las siete playas de Málaga reconocidas por su calidad, accesibilidad y sostenibilidad

Las siete playas de Málaga reconocidas por su calidad, accesibilidad y sostenibilidad

Dónde encontrar un trozo de Afganistán en un rincón de Málaga

Dónde encontrar un trozo de Afganistán en un rincón de Málaga

Así se hizo El Cenachero, la escultura más célebre de Málaga

La evolución de la calle la Victoria: de una zona residencial a la aglomeración de turistas

La evolución de la calle la Victoria: de una zona residencial a la aglomeración de turistas
Tracking Pixel Contents