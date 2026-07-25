Rescatan a dos personas a la deriva en un kayak hinchable en una playa en Málaga

Efectivos de Bomberos de Málaga han atendido en la tarde de este pasado viernes, junto con Salvamento Marítimo, un aviso recibido por la presencia de dos personas que iban a la deriva en un kayak hinchable en la playa de Campo de Golf-San Julián, quienes pudieron salir por sus propios medios.

Así, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales, durante la actuación desde la embarcación de Bomberos también se realizaron labores preventivas y de acompañamiento hasta la playa a otros usuarios.

Hasta el lugar también se desplazaron un furgón de rescate y un vehículo ligero procedentes de los parques Central, en Martiricos, y de Carretera de Cádiz.