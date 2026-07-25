Las siete playas de Málaga reconocidas por su calidad, accesibilidad y sostenibilidad

Málaga vuelve a mirar a su litoral como uno de sus grandes argumentos turísticos y ciudadanos. Siete playas de la capital reúnen algunos de los principales distintivos de calidad, accesibilidad y sostenibilidad del sector: la Q de Calidad Turística, la certificación de Accesibilidad Universal, la S de Sostenibilidad y la Bandera Azul.

Los reconocimientos distinguen a La Malagueta, Pedregalejo, La Misericordia, El Dedo, El Palo, La Caleta y San Andrés, siete arenales urbanos que forman parte de la vida diaria de los malagueños y también de la experiencia de miles de visitantes que cada año buscan mar, paseo marítimo, gastronomía y servicios junto al Mediterráneo.

Más allá del valor simbólico de estas banderas, los distintivos apuntan a cuestiones concretas: calidad de los servicios, gestión ambiental, accesos, información al usuario, seguridad, limpieza, equipamientos y criterios de sostenibilidad. Es decir, no solo hablan de playas bonitas, sino de playas preparadas para un uso público intenso y diverso.

Qué significan la Q de Calidad, la S de Sostenibilidad y la Bandera Azul

La Q de Calidad Turística reconoce la implantación de estándares de calidad en la gestión de los servicios turísticos. En el caso de las playas, está relacionada con aspectos como limpieza, mantenimiento, información, seguridad, accesos, equipamientos y atención a los usuarios.

La S de Sostenibilidad valora la contribución de los espacios turísticos a criterios ambientales, sociales y económicos, con especial atención a una gestión más responsable de los recursos y del entorno.

La Bandera Azul, por su parte, es uno de los distintivos internacionales más conocidos para playas, puertos y embarcaciones sostenibles. Evalúa cuestiones como la calidad del agua, la seguridad, los servicios, la información ambiental y la gestión del litoral.

En conjunto, estos reconocimientos refuerzan la posición de Málaga como ciudad de playa urbana, con un litoral muy utilizado durante todo el año y especialmente demandado en los meses de primavera y verano.

Playa de La Malagueta. / Jorge Zapata (EFE)

La Malagueta, la playa más emblemática de Málaga

Entre las playas distinguidas destaca La Malagueta, una de las imágenes más reconocibles de la capital. Situada entre el Puerto de Málaga y La Caleta, es una de las opciones más accesibles para quienes quieren ir a la playa desde el centro sin necesidad de coger el coche.

Su ubicación, su paseo marítimo, la proximidad a restaurantes y servicios y su conexión directa con la vida urbana la convierten en una de las playas más populares de Málaga. Con arena oscura y una amplia oferta de hamacas, sombrillas y servicios, La Malagueta es también uno de los arenales más frecuentados por turistas.

Playa de la misericordia. / Gregorio Marrero / LMA

La Misericordia, playa familiar en el litoral oeste

La playa de La Misericordia es uno de los grandes referentes del litoral oeste de Málaga. Situada en el entorno de Carretera de Cádiz, entre Huelin y la desembocadura del Guadalhorce, destaca por su amplitud, su paseo marítimo y su ambiente familiar.

Uno de sus elementos más reconocibles es la antigua chimenea industrial que preside el paisaje, símbolo de la memoria fabril de esta zona de la ciudad. Es una playa muy utilizada para pasear, practicar deporte y disfrutar de una jornada de baño con numerosos servicios en el entorno.

Letras gigantes de Pedregalejo en Las Acacias. / A.V.

Pedregalejo, calas urbanas y esencia marinera

Pedregalejo es una de las playas con más identidad de Málaga. Su litoral, protegido por escolleras, forma pequeñas calas que ofrecen una imagen muy característica del este de la capital.

El entorno combina playa, paseo marítimo, tradición marinera y una amplia oferta gastronómica. Es una de las zonas más buscadas para comer espetos, pescados y platos típicos malagueños junto al mar. Su carácter urbano, pero con ambiente de antiguo barrio pesquero, la convierte en una de las playas más atractivas para visitantes y vecinos.

Vista parcial de la barriada y las playas de El Palo. / Álex Zea

El Palo, tradición, chiringuitos y playa de barrio

La playa de El Palo mantiene una fuerte vinculación con la vida cotidiana del barrio. Situada entre Pedregalejo y El Dedo, conserva un ambiente muy local, con familias, deportistas, vecinos y visitantes que llenan el paseo marítimo durante buena parte del año.

Su arenal oscuro, sus zonas de descanso, los espacios con sombra y la cercanía de restaurantes y chiringuitos hacen de El Palo una playa cómoda para pasar el día. Es también uno de los enclaves donde mejor se percibe la relación histórica de Málaga con el mar.

Playa de El Dedo / Diputación de Málaga

El Dedo, junto al Chanquete y con sabor malagueño

La playa de El Dedo, también conocida como playa del Chanquete, es otro de los puntos destacados del litoral oriental de Málaga. Situada en el entorno de El Palo, combina un arenal de tamaño más recogido con una intensa vida gastronómica alrededor.

En esta zona se encuentra El Tintero, uno de los establecimientos más populares del litoral malagueño por su peculiar forma de ofrecer el pescado. La playa cuenta con servicios y un paseo marítimo muy transitado, lo que la convierte en una opción cómoda para quienes buscan un ambiente animado y familiar.

Playa de la Caleta. / La Opinión

La Caleta, entre La Malagueta y los Baños del Carmen

La Caleta ocupa un lugar privilegiado en el litoral de Málaga, entre La Malagueta y los Baños del Carmen. Su cercanía al centro, el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso y las zonas ajardinadas la convierten en una de las playas más utilizadas por quienes viven o se alojan en el entorno oriental de la capital.

Es una playa urbana, amplia y bien conectada, ideal para quienes buscan un baño sin alejarse demasiado del centro histórico. Su paseo permite además enlazar a pie con otros puntos emblemáticos del litoral malagueño.

Playa de San Andrés, en Huelin. / Daniel Capilla

San Andrés, la playa de Huelin

La playa de San Andrés, más conocida popularmente como playa de Huelin, se sitúa en el litoral oeste, entre el puerto y La Misericordia. Es una de las playas más vinculadas a la vida de barrio y al paseo marítimo Antonio Machado.

Su entorno reúne zonas de ocio, restauración, áreas infantiles y espacios para caminar junto al mar. También es una playa frecuentada por quienes practican actividades náuticas cuando las condiciones lo permiten, especialmente en jornadas de mayor oleaje.

Siete playas urbanas para disfrutar Málaga todo el año

El valor de estas siete playas no está solo en sus distintivos. Está también en su papel dentro de la ciudad. Son espacios de baño en verano, pero también lugares para caminar, hacer deporte, comer frente al mar o disfrutar de la luz de Málaga durante todo el año.

La renovación de estos reconocimientos refuerza la importancia de mantener un litoral cuidado, accesible y sostenible. En una ciudad donde la playa forma parte de la identidad urbana, la calidad del servicio y la protección del entorno son claves para vecinos, visitantes y para el propio modelo turístico de Málaga.

Consejos para disfrutar de las playas de Málaga

Antes de acudir a cualquiera de estas playas, conviene consultar el estado del mar, respetar la señalización de banderas, usar las papeleras y puntos de reciclaje, evitar dejar residuos en la arena y prestar atención a las indicaciones del servicio de salvamento.

En los meses de más calor, es recomendable evitar las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y proteger especialmente a menores, personas mayores y personas con problemas de salud. La mejor forma de disfrutar del litoral malagueño es hacerlo con seguridad y respeto por un entorno que pertenece a todos.