El bar de Málaga donde comer una mariscada por 10 euros a media hora de la capital

Comer una mariscada por 10 euros en Málaga parece una de esas ofertas difíciles de encontrar, pero es precisamente el reclamo con el que el bar Galymar ha vuelto a llamar la atención de vecinos y visitantes. El establecimiento, situado en la Estación de Cártama, ha recuperado una promoción que ya puso en marcha el pasado verano y que, según el propio negocio, tuvo una gran acogida entre sus clientes.

El local se encuentra en la avenida de Andalucía número 34, a aproximadamente media hora del centro de Málaga, y se ha popularizado por una carta centrada en pescado, marisco, frituras y platos tradicionales a precios ajustados. Desde el establecimiento resumen la iniciativa con una frase directa: “Nos hemos vuelto locos”.

Mariscada por 10 euros en Estación de Cártama

La gran protagonista de la oferta es la mariscada por 10 euros, una propuesta que Galymar ha decidido reactivar tras la respuesta obtenida en la temporada anterior. La promoción se puede disfrutar en el propio establecimiento, aunque conviene consultar disponibilidad antes de desplazarse, especialmente en días de mayor afluencia.

El bar permanece abierto, según la información facilitada, de jueves a martes de 11.00 a 00.00 horas, mientras que los miércoles descansa. Su ubicación, en plena Estación de Cártama, lo convierte en una opción cercana para quienes buscan comer pescado o marisco sin entrar en los precios habituales de otros formatos más turísticos.

Imagen de archivo de una mariscada / EP

Platos de pescado desde 6 euros

La mariscada no es el único reclamo de Galymar. El establecimiento cuenta con una variedad de platos de pescado desde 6 euros, entre los que figuran rosada, bacalao frito, jibia, cazón en adobo, calamares, boquerones y pulpo frito.

Esta oferta ha reforzado la imagen del local como una alternativa para quienes buscan comida tradicional, raciones generosas y precios contenidos en el entorno del Valle del Guadalhorce. La carta se mueve entre los productos del mar, las frituras y los platos más reconocibles de los bares malagueños.

Parrillada de pescado por 15 euros

Otro de los grandes atractivos de Galymar es su parrillada de pescado por 15 euros, una propuesta que se suma a otros platos como el pulpo gallego, el pulpo a la brasa, las gambas al pilpil, la fritura de verduras y los langostinos.

Además, el local completa su carta con opciones más variadas para quienes prefieren alternativas al pescado, como croquetas, pinchos de pollo y cerdo, carnes y guisos. De esta forma, el establecimiento se dirige tanto a quienes buscan una comida marinera como a grupos que quieren compartir platos diferentes en la misma mesa.

Postres desde 4 euros para cerrar la comida

La propuesta gastronómica también incluye postres caseros desde 4 euros, entre ellos tarta de la abuela y tarta de queso. Es una forma de completar una comida económica en un bar que ha hecho de los precios populares uno de sus principales reclamos.

En un momento en el que salir a comer se ha encarecido para muchas familias, promociones como la mariscada a 10 euros han despertado el interés de quienes buscan planes asequibles cerca de Málaga capital.

Un plan gastronómico cerca de Málaga

Galymar se ha consolidado como una opción de comida informal en la Estación de Cártama, con una carta centrada en pescado, marisco, frituras, carnes y guisos. Su distancia respecto al centro de Málaga permite plantearlo como una escapada gastronómica breve para quienes quieran probar una propuesta económica sin alejarse demasiado de la capital.

La recomendación, como ocurre con este tipo de ofertas, es confirmar horarios, disponibilidad y condiciones de la promoción antes de acudir, ya que los precios y platos pueden estar sujetos a cambios del propio establecimiento.