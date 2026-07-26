Dos detenidos y cuatro heridos en una reyerta con disparos entre dos familias en Los Asperones

Una reyerta con armas de fuego en la barriada de Los Asperones se ha saldado con dos detenidos por la Policía Nacional y cuatro personas heridas que han tenido que ser trasladadas al hospital en la madrugada de este domingo.

Según han concretado fuentes del Cuerpo a Europa Press, serían dos familias residentes en Los Asperones las involucradas en este suceso. Mientras continúan las pesquisas, se han producido dos detenciones y se continúan las gestiones "para llegar al total esclarecimiento de los hechos".

El suceso ha tenido lugar sobre las 4.30 horas de este domingo, en la calle La Saeta, y hay cuatro heridos, al menos uno de ellos por arma de fuego, ha informado el 112. Los heridos son todos varones, tres de ellos con 21 años y otro con 33 años, que han sido trasladados a hospitales de Málaga.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios.