Sucesos
Dos detenidos y cuatro heridos en una reyerta con disparos entre dos familias en Los Asperones
Los heridos son todos varones, tres de ellos con 21 años y otro con 33 años, que han sido trasladados a hospitales de Málaga
Una reyerta con armas de fuego en la barriada de Los Asperones se ha saldado con dos detenidos por la Policía Nacional y cuatro personas heridas que han tenido que ser trasladadas al hospital en la madrugada de este domingo.
Según han concretado fuentes del Cuerpo a Europa Press, serían dos familias residentes en Los Asperones las involucradas en este suceso. Mientras continúan las pesquisas, se han producido dos detenciones y se continúan las gestiones "para llegar al total esclarecimiento de los hechos".
El suceso ha tenido lugar sobre las 4.30 horas de este domingo, en la calle La Saeta, y hay cuatro heridos, al menos uno de ellos por arma de fuego, ha informado el 112. Los heridos son todos varones, tres de ellos con 21 años y otro con 33 años, que han sido trasladados a hospitales de Málaga.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios.
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