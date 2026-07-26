Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un julio terrible en incendios en AndalucíaCríticas al Auditorio de los músicos de la OFMNarcotráfico en la Costa del SolVerano negro en violencia de géneroAutocaravanas en MálagaHistoria de El PaloSueldazo en NerjaFunes, pregonero de la Feria
instagramlinkedin

Sucesos

Dos detenidos y cuatro heridos en una reyerta con disparos entre dos familias en Los Asperones

Los heridos son todos varones, tres de ellos con 21 años y otro con 33 años, que han sido trasladados a hospitales de Málaga

Una imagen de archivo de los Asperones

Una imagen de archivo de los Asperones / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

Una reyerta con armas de fuego en la barriada de Los Asperones se ha saldado con dos detenidos por la Policía Nacional y cuatro personas heridas que han tenido que ser trasladadas al hospital en la madrugada de este domingo.

Según han concretado fuentes del Cuerpo a Europa Press, serían dos familias residentes en Los Asperones las involucradas en este suceso. Mientras continúan las pesquisas, se han producido dos detenciones y se continúan las gestiones "para llegar al total esclarecimiento de los hechos".

El suceso ha tenido lugar sobre las 4.30 horas de este domingo, en la calle La Saeta, y hay cuatro heridos, al menos uno de ellos por arma de fuego, ha informado el 112. Los heridos son todos varones, tres de ellos con 21 años y otro con 33 años, que han sido trasladados a hospitales de Málaga.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
  2. La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
  3. Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
  4. Los vecinos de Pedregalejo temen que el nuevo paseo marítimo se inunde más: 'Vamos a tener más agua dentro que fuera
  5. Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27
  6. Nuestras calles van a quedar convertidas en autovías': los vecinos de Miraflores de los Ángeles cargan contra el soterramiento de Valle-Inclán
  7. Rescatan a dos personas a la deriva en un kayak hinchable en una playa en Málaga
  8. Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo

Dos detenidos y cuatro heridos en una reyerta con disparos entre dos familias en Los Asperones

Dos detenidos y cuatro heridos en una reyerta con disparos entre dos familias en Los Asperones

Una treintena de bomberos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio en Colmenar

Una treintena de bomberos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio en Colmenar

Una influencer argentina y una vecina de Málaga, unidas tras el Mundial: "Hay gente que aprovecha la rivalidad para sacar su lado racista y de odio"

Una influencer argentina y una vecina de Málaga, unidas tras el Mundial: "Hay gente que aprovecha la rivalidad para sacar su lado racista y de odio"

Una ginecóloga y un traumatólogo de Málaga regresan a casa tras dos semanas atendiendo heridos en Venezuela

Una ginecóloga y un traumatólogo de Málaga regresan a casa tras dos semanas atendiendo heridos en Venezuela

El PSOE reclama más de 200 bomberos para reforzar la plantilla en Málaga

El PSOE reclama más de 200 bomberos para reforzar la plantilla en Málaga

Juanfran Funes será el pregonero de la Feria de Málaga 2026: "Es un honor"

Verano negro de violencia machista en Málaga: «No hay una única causa»

Verano negro de violencia machista en Málaga: «No hay una única causa»

El PP teme a Vox en la Costa, María Jesús Montero ordena montar bronca y se activa el Linkedin para candidatos

El PP teme a Vox en la Costa, María Jesús Montero ordena montar bronca y se activa el Linkedin para candidatos
Tracking Pixel Contents