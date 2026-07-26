El exceso de aparcamientos en doble fila provoca el caos urbano en la calle Zúñiga: "Cualquier día va a haber un porrazo"

En la calle Zúñiga, situada en el distrito de Cruz de Humilladero, “el remedio ha sido peor que la enfermedad”. Así lo narra Mercedes, una vecina que denuncia el descontrol en el tránsito de vehículos tras la modificación de la calzada, que antes tenía sentido único, para que pasase a tenerlo en dos direcciones. Todo ello, con el objetivo de dar una mayor fluidez al tránsito y evitar los aparcamientos en doble fila en una calle donde los vehículos de los vecinos quedan atrapados en sus vados. Sin embargo, el problema no ha hecho más que aumentar, provocando una situación de caos de las 18 plazas de aparcamiento afectadas.

Esto no es algo nuevo para vecinas como Mercedes, que teme que algún día pueda haber “un porrazo”. Con más de 40 años haciendo su vida en un bloque de piso situado en esta calle cuenta el conflicto que siempre se ha tenido con los aparcamientos: “Desde que se compró el bloque, los vecinos no podían usar los aparcamientos porque no los arreglaban. Entonces, cuando finalmente se hicieron estos vados hace unos 12 años el problema se acentuó. Porque, claro, ahora quítale a la gente la costumbre de aparcar en doble fila”, explica.

Un problema que ha pasado de abuelos a nietos

En referencia a la profundidad del conflicto, Rubén, otro de los vecinos afectados, lo califica como «un problema generacional» que han sufrido sus abuelos, sus padres y ahora él. Él fue el que presentó el escrito a la Administración para la modificación de la calzada. Sin embargo, ha sido testigo del empeoramiento de la situación: “Solicité una modificación recientemente para aplicar el doble sentido, con la finalidad de que, en el momento que se obstaculice uno de los aparcamientos, la policía pueda intervenir sin necesidad de llamar nosotros para dar aviso. Contrariamente, hoy por hoy te puedes encontrar diariamente 5 o 6 coches, motos en la acera”, apostilla.

Por otro lado, además de los problemas de movilidad también este colapso vial supone un perjuicio económico para los vecinos: “El precio de los vados es de alrededor de ochenta y tantos euros al año. Sin embargo, no nos podemos olvidar de que esos aparcamientos tienen su escritura. Cuando compras el piso pagas la escritura y un dinero por ese aparcamiento”, afirma Mercedes en referencia a unos estacionamientos que frecuentemente quedan inservibles.

Falta de civismo que bloquea la calle

Para los vecinos el principal escollo al que se enfrentan se trata de la falta de la habitual falta de civismo. Según Mercedes, ha llegado a presenciar «hasta doce coches» estacionados en doble y hasta triple fila. En una importante cantidad de ocasiones son los vehículos de transporte de mercancías los que provocan los atascos, pese a que hay una zona de carga y descarga en la calle paralela.

Los principales conflictos vienen por parte de los clientes y trabajadores del bar situado en la propia calle: “Cuando estuve embarazada, me tuve que ir de urgencia . Una clienta del mesón que tenemos abajo me dijo que su marido estaba en el baño y que tenía que esperar”, explica. En este sentido, algunas disputas han ido subiendo el nivel hasta llegar a la violencia. Así describe Rubén un episodio: “Hay una camarera que aparca delante de nuestro vado, obstaculizando no solo la salida del vehículo, sino también el carril de circulación. La última vez que tuve un problema con ella, me metía empujones e insultaba repetidamente”. También, Mercedes denuncia la destrucción de algunos arcos de bloqueo que se encuentran en estos estacionamientos.

Barrera de un vado destruida en la calle Zúñiga / Ángel Jiménez

Silencio administrativo

Lara, presidenta de la comunidad de vecinos en la calle Zúñiga reclama una mayor atención a los vecinos que llaman “día sí y día también” reportando obstrucciones en la calle. Siguiendo esta línea, Rubén habla de "cero colaboración" por parte del Ayuntamiento, que tras la exigencia para el pago de unas tasas para la reserva de estas plazas debe asegurar el correcto funcionamiento de estos aparcamientos: "Entiendo que el ayuntamiento, además de cobrar la tasa, tiene que ser garante del derecho de uso de esa entrada y salida de vehículos, pero no es garante y aún así cobra la tasa”, expone.

En cuanto a la acción de la Policía Local, los vecinos manifiestan su descontento ante su inacción respecto al problema. Los afectados sostienen que las autoridades están desatendiendo el problema: “Estas mismas navidades se ha podido dar, en la misma semana, sin exagerar, cerca de 10 avisos por el mismo vehículo. Cuando ya llamo al 092, ya saben quien soy. Pero me dicen que ese vehículo ya se sancionó”, manifiesta Rubén.

Tras una larga lucha vecinal de años para conseguir estos vados , este problema de circulación se ha mantenido en el tiempo. Su extesión en el tiempo no sólo ha provocado dificultades en el estacionamiento, circulación de vehículos y la posibilidad de que se produzca algún accidente, sino conflictos de convivencia. Una serie de dificultades para las que los vecinos de la calle Zúñiga buscan las soluciones más rápidas y efectivas, que no han conseguido encontrar durante todo este tiempo.

Versión del Ayuntamiento

Por su parte, desde el Consistorio afirman que las obras se terminaron hace 6 meses aproximadamente con el objetivo de mejorar la situación, instalando el doble sentido en la calzada de la calle para evitar el exceso de estacionamientos en doble fila. Dicho cambio fue solicitado por parte de los vecinos; no obstante, sostienen no haber recibido ninguna nueva queja vecinal por los problemas actuales.