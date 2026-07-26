Una ginecóloga y un traumatólogo de Málaga regresan a casa tras dos semanas atendiendo heridos en Venezuela

Luz López, ginecóloga del Hospital Costa del Sol, y Julio Quintero, traumatólogo del Hospital Regional de Málaga, están ya de vuelta en casa tras pasar dos semanas en Venezuela atendiendo a los heridos y afectados por los dos terribles seísmos que sacudieron los núcleos urbanos de La Guaira y de Caracas el pasado 24 de junio.

Estos dos profesionales participaban en una misión de cooperación internacional junto a otros cuatro sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) procedentes de otras provincias andaluzas, en concreto, Silvia Cruz, enfermera del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla; Silvia Martínez, especialista en Medicina Preventiva, y Ana Fernández, fisioterapeuta, ambas del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, y Patricia Aranda, técnica de Rayos del Hospital Virgen del Rocío.

El equipo al completo, que daba el relevo a otro operativo del SAS desplazado en la zona, ha formado parte del segundo contingente del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START) desplegado en Venezuela, según ha informado la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que añade que los sanitarios han estado integrados en el dispositivo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Labores de rescate tras el doblete sísmico que arrasó parte del norte de Venezuela. / Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa

Cooperación internacional

Con este segundo relevo, son ya nueve los profesionales del SAS que han participado en la misión, tras la incorporación previa de otros cuatro sanitarios andaluces al primer contingente desplazado a Venezuela.

El equipo START de la AECID está especializado en la respuesta sanitaria ante catástrofes y cuenta con hospitales de campaña de nivel 1 y 2, este último con capacidad quirúrgica y para atender hasta 200 pacientes al día.

La Junta ha destacado que el SAS impulsa la cooperación internacional a través de la participación de sus profesionales en proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo, una labor que canaliza mediante el Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, en funcionamiento desde 1999.