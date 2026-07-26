Mirando atrás
El Palo, un barrio histórico contado por dos expertos
Los investigadores y vecinos de El Palo Joaquín Ruano y Manuel López publican con la Diputación de Málaga ‘Curiosidades paleñas’, un libro en el que hacen un entrañable repaso a los comercios, cines, actividades flamencas, barberos o embarcaciones del barrio, con importantes novedades.
La antigua barbería del Colegio San Estanislao, en El Palo, tenía una parte abierta al público, y era costumbre de los patrones de barcas mandar a todos sus hombres un día al barbero con esta orden: «Hay que igualar la barca», y allí que se iban 12 ó 14 jabegotes, a los que les hacían un precio especial por ‘igualarlos’.
La escena real es una de las muchas que aparecen en ‘Curiosidades paleñas’, que acaba de editar la colección Biblioteca Popular Malagueña, de la Diputación. Se trata de una obra de los escritores e investigadores paleños Joaquín Ruano y Manuel López, y tiene detrás unos siete años de trabajo, pues como explican, comenzaron con un material ingente que han ido depurando y seleccionando.
Una de las aportaciones más novedosas es la identidad del paleño que, el 21 de enero de 1885, le indicó al Rey Alfonso XII la forma correcta de comer las sardinas en Málaga: con las manos y no con cuchillo y tenedor.
Los autores señalan que no se trató de Miguel Martínez Soler, Miguel ‘el de las Sardinas’, tío del fundador de Casa Pedro, sino de un vecino que llegó a vivir puerta con puerta y era sordomudo: Lucas Román Castro.
La pista la encontraron en tres artículos de la visita de Alfonso XIII a Málaga en 1904: «Este hombre se acercó al rey y le entregó un cilindro metálico con un puro. Y le explicó -por gestos- que se lo había regalado su padre Alfonso XII cuando le dijo que comiera las sardinas con las manos», comenta Manuel López.
Una parte apreciable de las fotografías y documentos del libro procede del archivo de Joaquín Ruano, de 81 años, cuya familia, originaria de Canillas de Aceituno y Sedella, se asentó en El Palo «hacia 1880-1890, y empezaron poniendo una diabla -un transporte con caballos- para dar viajes a Málaga».
Como recuerda Joaquín, «con mi primer sueldo me compré una máquina de fotos y fotografié a todo El Palo». A su colección de imágenes hay que sumar la de documentos y escritos.
El tranviario y el jefe de estación
Por cierto que los padres de los dos autores, muy unidos al barrio, aparecen por méritos propios en el libro. «Mi padre se llamaba Joaquín Ruano Álvarez, trabajó en los tranvías y fue quien llevó a Almería -al rodaje de ‘Lawrence de Arabia’- el tranvía de Málaga. En la película aparece conduciéndolo vestido de árabe», recuerda su hijo.
En el caso del padre de Manuel, se llamaba José López Postigo, era popularmente conocido como ‘el López’, y fue el último jefe de estación de El Palo.
Como en 2011 contó La Opinión, a los 85 años José López Postigo fue invitado por el director del Metro de Málaga, Enrique Salvo, a conocer varias estaciones en obras, y al año siguiente, volvió a ser invitado para ver ya el metro en marcha.
El primer cine de El Palo
‘Curiosidades paleñas’ recorre los aspectos más variados de la historia de este barrio con sentimiento de pueblo. De ahí que por la obra desfilen comercios históricos, grupos musicales de los 60 como ‘Los Escorpiones’, cantaores, el Monte San Antón, los primeros maestros; barcas de jábega; el fútbol, que empezó a jugarse en 1907 en el barrio; y hasta un cine casi desconocido para la mayoría, del que Joaquín y Manuel han rescatado su historia: «Era el cine Miraflores, que estaba cerca de la iglesia, funcionó en los años 20, fue el primer cine del Palo», comenta Joaquín Ruano. Sus propietarios eran el matrimonio formado por Enrique Alcaide y Mariquita Salas. En 1929, por cierto, se transformó en teatro cine para acoger más espectáculos.
El barrio también ha sido muy verdialero, y prueba de ello es el dato que en la obra aporta Manuel López: a finales de los 70 se reunía en la zona de los kioscos la llamada Panda de El Palo. Una vez disuelta, pasó a llamarse de Jarazmín por breve tiempo y, en junio de 1980, tomó el nombre que todavía luce: Santo Pítar, porque entre los integrantes había familia «de la Venta Cárdenas».
Y si en la obra aparece el mencionado Lucas Román, el paleño que se dirigió a Alfonso XII, su vecino, el también mencionado Miguel ‘el de las Sardinas’, desfila con todos los honores con su merendero ‘La Gran Parada’, y se habla de sus ‘raíces hosteleras’.
«En 1849 solo había una calle que llegaba a la playa, la calle Mar, porque había una laguna muy grande que luego se desecó. En ese año aparece como dueño de una taberna en la playa Matías López Soler, abuelo de Miguel ‘el de las Sardinas’», explica Manuel López, que «pone la mano en el fuego» a la hora de asegurar que, donde se encontraba esa taberna familiar, luego se levantó ‘La Gran Parada’.
El último capítulo del libro es un compendio de ‘curiosidades paleñas’ que, como subraya Manuel López, «algunas de ellas pueden dar lugar a un libro». Entre ellas, la curiosa profesión de los ‘perrilleros’ de El Palo o la vida de un famoso vendedor de cuadros: Rafael ‘el Arrojaíto’. Un caudal de vidas y anécdotas, en esta completa obra sobre El Palo.
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