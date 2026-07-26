El PP teme a Vox en la Costa, María Jesús Montero ordena montar bronca y se activa el Linkedin para candidatos

La nueva presidenta del Parlamento andaluz, la gaditana Ana Mestre, se estrenó con bronca y lío en el Parlamento andaluz. La legislatura de la estabilidad se mueve más que los precios. Mestre, fajada en la política municipal y en la Diputación gaditana, sustituye a Jesús Aguirre, el dicharachero y conciliador médico reconvertido en político que ahora irá al Senado. Que Aguirre vaya al Senado es como una moneda que tiene dos caras: por un lado, resulta lógico dada su experiencia, veteranía, background. Es alguien con una profesión pero a la vez con trayectoria política y experiencia en gestión, fue consejero. Ese debería ser el carácter, el perfil del senado, de lo senatorial. El envés es lo que se percibe: retiro dorado. Plateado, incluso. Que es veterano y se ha ganado una etapa tranquila y bien remunerada. A Aguirre lo acompañará, entre otros senadores por designación autonómica, Javier Arenas, que no es que sea incombustible, es que él es el combustible, la gasolina política inacabable. Arenas se presentó en este primer pleno del que hablamos, con guayabera, cachondez, dando palique en la tribuna de invitados a Susana Díaz y tratando de no dar la impresión de que no está de vuelta de todo. Tras el pleno, marchó a la Costa.

Los diputados del PSOE abandonando sus escaños. | JULIO MUÑOZ / EFE

Debate sobre la tragedia de Los Gallardos

En esa sesión, los socialistas abandonaron sus escaños cuando Antonio Sanz les dijo que parecía que estaban deseando que hubiera incendios. Se debatía sobre la tragedia de Los Gallardos, incendio con numerosas muertes. Sanz, que había adquirido un perfil institucional estajanovista, pegó un derrote, se salió un poco de la curva y puso en bandeja al PSOE montar la performance de ofendiditos. Mal Ana Mestre en su estreno por negar la réplica a los socialistas. Por eso se fueron. Los turnos son los turnos y no pueden prolongarse infinitamente y el que habla el último, habla el último, pero hay que ser flexibles y dar la oportunidad de defenderse al que sufre tamaña acusación. Y todo esto sin que Vox participara en la escena. Aventuramos plenos moviditos. María Jesús Montero, portavoz socialista, viene del alto voltaje del Congreso de los Diputados y los plenos del Parlamento andaluz le deben parecer sesiones de baño y masaje. Por eso ha ordenado agresividad. El objetivo es también arañar la imagen de moderado de Juanma Moreno e intentar sacarlo de quicio en la tribuna. A lo mejor en eso compite con Vox. Si Moreno hubiera preferido que Vox no cogobernara, y lo dice, figúrense Montero.

En la semana que va a entrar se producirán más nombramientos de delegados provinciales y altos cargos. Quedan muchos por proveer.

En el plano provincial, anotemos el miedo creciente del PP a Vox de cara a las municipales. Sobre todo en la Costa. Más miedo que al PSOE, si cabe. Sin embargo, Vox va al alza, quizás, ya no es tan percibido como partido antisistema. Pero su previsible subida puede arrebatar mayorías absolutas al PP. Habrá entonces que meterlos en los gobiernos municipales. Los de Abascal pueden ser decisivos en Mijas, voto muy fragmentado, posibles candidaturas en sendas siglas independientes de Juan Carlos Maldonado y Ángel Nozal, con un candidato socialista, éste sí, con fuerza y apego y tirón en el municipio, Josele González.

En Marbella Vox tiene un importante caladero. En Benahavís hay partido. En Casares, los populares buscan una candidata. Ese feudo tradicional de IU (solo gobernó el Gil durante dos años hasta que le hicieron una moción de censura) está cambiando sociológicamente debido al incremento de población en la costa del municipio, donde se instala gente de poder adquisitivo y menos apego y tradición. En este contexto buscan con un buen gancho incrementar su representación. En Fuengirola, por ejemplo, aunque sea mucho extrapolar, Vox obtuvo hace nada en las autonómicas un 15,8%, (tercera fuerza) lo que se traduciría en concejales, que duda cabe, si fueran municipales. En Torremolinos fue un 14,7%.

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Los socialistas por su parte, que el lunes tuvieron la última ejecutiva provincial del curso político, celebrarán el 18 de agosto en la Feria de Málaga la entrega del tradicional Premio al Liderazgo Social, una de sus grande citas sociales del año. En septiembre serán las primarias para elegir candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia. Aún se desconocen las fechas exactas, que tiene que fijar la ejecutiva federal. En los dos grandes municipios de la provincia, la capital y Marbella, habrá novedades. Ni Dani Pérez ni Pepe Bernal repetirán. También habrá candidato nuevo en Vélez-Málaga, donde tampoco se va a volver a presentar Antonio Moreno Ferrer. Continuidad tendrán el citado Josele González en Mijas y Víctor Navas en Benalmádena. Ambos han sido ya alcaldes.