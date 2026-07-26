El PSOE reclama más de 200 bomberos para reforzar la plantilla en Málaga

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga llevará al próximo pleno de julio una moción para reclamar al Consistorio y a la Junta de Andalucía el refuerzo inmediato de los servicios de bomberos y de extinción de incendios forestales.

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha advertido de los “graves déficits estructurales” de personal y medios materiales en una época marcada por las altas temperaturas, la sequía y el elevado riesgo de incendios en la provincia.

Ruiz Araujo ha acusado a las administraciones gobernadas por el PP de mantener unas carencias que, a su juicio, comprometen la capacidad de prevención y respuesta ante posibles emergencias. “Las altas temperaturas y la sequía son una realidad innegable, pero a los factores climáticos hay que sumarles la negligencia política”, ha señalado el portavoz socialista.

La presión sobre los Bomberos de Málaga

El dirigente del PSOE ha defendido que Málaga necesita un dispositivo dimensionado para responder a las particularidades de una ciudad con una elevada densidad urbana y un amplio entorno forestal.

Como ejemplo, ha citado el reciente incendio registrado en el Hotel Ibis, una intervención que, según Ruiz Araujo, puso de manifiesto tanto la profesionalidad de los efectivos como la presión que soporta actualmente la plantilla.

El grupo socialista exige que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta actúen de manera “inmediata y coordinada” para reforzar unos servicios públicos que considera esenciales para proteger a la población.

Más de 200 plazas sin cubrir

El concejal socialista Salvador Trujillo, responsable del área de Seguridad del grupo municipal, ha cifrado en más de 200 las plazas que faltarían en el servicio de Bomberos de Málaga para atender las necesidades reales de la ciudad.

Trujillo también ha denunciado una falta de planificación, carencias en los equipos de protección y retrasos en las revisiones médicas de los profesionales.

“Los datos que sustentan nuestra moción son un auténtico escándalo”, ha afirmado el edil, que también ha criticado el bloqueo de fondos destinados a infraestructuras necesarias para el servicio de extinción.