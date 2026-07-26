Rocketspark, el vecino de Marbella que movió en Reino Unido cocaína, éxtasis y anfetas por valor de 130 millones

El desmantelamiento de Encrochat, el servicio de telefonía encriptada preferido por delincuentes británicos, franceses y holandeses, sigue dando frutos con la desarticulación de importantes organizaciones criminales y condenas para sus líderes. Una de las últimas revelaciones es Steven Bullen, condenado a 16 años y cuatro años de prisión hace unos días en su país por encabezar una trama que llegó a producir, introducir en Reino Unido y suministrar drogas (cocaína, éxtasis y anfetaminas) valoradas en casi 130 millones de euros. La investigación terminó revelando que Bullen operaba desde Marbella, donde vivía en una impresionante villa de la exclusiva urbanización La Alzambra en la que finalmente fue capturado.

Durante la reconstrucción de miles de mensajes enviados y recibidos a través de Encrochat, los investigadores de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC) pusieron el foco en un usuario que utilizaba los alias Rocketspark y Domesticcar y de cuyas conversaciones afloraba que había introducido en su país desde Países Bajos entre agosto de 2019 y mayo de 2020 algo más de una tonelada de cocaína valorada en 103,7 millones de euros.

El hilo también llevó hasta King, el apodo que utilizaba una pieza clave en la trama de Rocketspark. King era Zak Archbold, un empleado corrupto de UPS que aprovechaba su posición para facilitar el contrabando. Cuando la NCA contactó con la empresa de transportes, esta informó que había sido suspendido tras una investigación interna en su depósito de Stanford-Le-Hope, una pequeña localidad de Essex.

28 paquetes, cada uno con hasta 12 kilos de droga

La compañía explicó que el trabajador había admitido su participación en el robo de paquetes, pero, gracias a las conversaciones de Encrochat, la NCA vinculó rápidamente esas sustracciones a la introducción de cocaína. Acreditaron la entrada por esta vía de 28 paquetes, cada uno con hasta 12 kilos de droga. Como jefe del equipo que clasificaba los paquetes que llegaban al depósito, Archbold recibía un aviso sobre los paquetes que la Guardia Fronteriza iba a inspeccionar, lo que le permitía intercambiar las etiquetas de los paquetes con droga para que pasaran desapercibidos. Los mensajes también revelaron que Archbold recibía 750 libras por cada kilo que pasaba.

Los agentes encontraron en los chats de Bullen fotos de libros de contabilidad que indicaban que había importado 410 kg de la cocaína valorada en casi 33 millones de libras y 242 kilos de éxtasis con un valor de 9,68 millones de libras. Sus conversaciones incluían recetas para producir anfetaminas con los detalles de las cantidades de productos químicos para cocinarlas. Los agentes estiman que se podían producir 2.250 kg de anfetas con un valor en la calle de 11,25 millones de libras.

El siguiente paso: desvelar la identidad y ubicación de Rocketspark

El siguiente paso fue desvelar la identidad y ubicación de Rocketspark, que en sus mensajes también tenía imágenes de la villa en la que vivía, pista que llevó hasta Marbella. Con la ayuda de la Policía Nacional, el sospechoso, de 51 años, fue localizado y detenido en el 8 de abril del año pasado en una villa de lujo de la exclusiva urbanización La Alzambra, inmueble que compartía la dirección de una empresa a su nombre cuyo objeto social es la construcción y la importación y exportación de productos.

Su huella en el Registro Mercantil está presente en dos empresas inmobiliarias domiciliadas en Mijas. Los agentes encontraron en el casoplón varios teléfonos, un ordenador portátil y memorias USB que contenían unas 250 hojas de cálculo que detallaban el suministro de drogas y pagos de dinero. Bullen fue extraditado hace ahora un año y juzgado esta primavera, aunque la sentencia fue publicada el 9 de julio. Archbold, que fue arrestado un día después que su socio, ha sido condenado a 12 años de cárcel.