Incendio
Una treintena de bomberos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio en Colmenar
Efectivos del Plan Infoca trabajan ya por tierra y aire para controlar y extinguir un incendio declarado en el término municipal de Colmenar. En concreto, son 28 bomberos terrestres, apoyados por un vehículo autobomba y un helicóptero ligero. Al operativo se van a incorporar dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos procedentes de Colmenar y de Antequera.
Es el segundo incendio declarado este domingo, tras controlarse en torno a las 14.10 otro incendio en Málaga capital, en la zona de Arroyo España.
Verano negro de incendios
Está siendo un verano especialmente negro con respecto a la proliferación de incendios forestales en el conjunto del país, con los graves frentes aún sin controlar en Madrid, Ávila y Toledo, que han obligado a evacuar a unas 90.000 personas.
En Andalucía, Almería aún sigue recuperándose de la catástrofe de Los Gallardos, donde perdieron la vida 13 personas, y en la provincia de Málaga sigue reciente el incendio declarado en Árchez y que se extendió hacia Cómpeta y Canillas de Albaida, calcinando zonas agrícolas y acercándose a zonas de interfase, con urbanizaciones cercanas, lo que obligó también a realizar evacuaciones preventivas, eso sí, afortunadamente sin tener que lamentar víctimas.
También hubo que desalojar a más de 2.000 vecinos y más de 300 fueron confinados en sus viviendas por el incendio declarado en Benahavís, a la altura del Parque Botánico.
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