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Incendio

Una treintena de bomberos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio en Colmenar

Incendio declarado en Cómpeta.

Incendio declarado en Cómpeta. / L.O

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

Efectivos del Plan Infoca trabajan ya por tierra y aire para controlar y extinguir un incendio declarado en el término municipal de Colmenar. En concreto, son 28 bomberos terrestres, apoyados por un vehículo autobomba y un helicóptero ligero. Al operativo se van a incorporar dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos procedentes de Colmenar y de Antequera.

Es el segundo incendio declarado este domingo, tras controlarse en torno a las 14.10 otro incendio en Málaga capital, en la zona de Arroyo España.

Verano negro de incendios

Está siendo un verano especialmente negro con respecto a la proliferación de incendios forestales en el conjunto del país, con los graves frentes aún sin controlar en Madrid, Ávila y Toledo, que han obligado a evacuar a unas 90.000 personas.

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. 26 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL César Vallejo Rodríguez / Europa Press 26/07/2026. César Vallejo Rodríguez;category_code_new;

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. 26 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL César Vallejo Rodríguez / Europa Press 26/07/2026. César Vallejo Rodríguez;category_code_new; / L.O

En Andalucía, Almería aún sigue recuperándose de la catástrofe de Los Gallardos, donde perdieron la vida 13 personas, y en la provincia de Málaga sigue reciente el incendio declarado en Árchez y que se extendió hacia Cómpeta y Canillas de Albaida, calcinando zonas agrícolas y acercándose a zonas de interfase, con urbanizaciones cercanas, lo que obligó también a realizar evacuaciones preventivas, eso sí, afortunadamente sin tener que lamentar víctimas.

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El Infoca lucha contra el incendio forestal declarado este viernes a mediodía en el término municipal de Árchez y que ha obligado a desalojar viviendas de diseminados de Árchez y Cómpeta. En este último municipio se ha instalado el puesto de mando para coordinar las labores de extinción, en la que participan una docena de medios aéreos y casi 150 bomberos forestales.

El Infoca lucha contra el incendio forestal declarado este viernes a mediodía en el término municipal de Árchez y que ha obligado a desalojar viviendas de diseminados de Árchez y Cómpeta. En este último municipio se ha instalado el puesto de mando para coordinar las labores de extinción, en la que participan una docena de medios aéreos y casi 150 bomberos forestales. / Álex Zea

También hubo que desalojar a más de 2.000 vecinos y más de 300 fueron confinados en sus viviendas por el incendio declarado en Benahavís, a la altura del Parque Botánico.

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