Vecinos de Campanillas contra los cambios de la línea 25 de la EMT: "Nos obligan a vivir lejos y la conexión es aún peor"

El pasado 15 de junio, el Ayuntamiento de Málaga anunció que la línea 25 de la EMT, que conecta el centro de la ciudad con Campanillas, cambiaría su recorrido para mejorar la conexión con el campus universitario de Teatinos y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

El nuevo itinerario obliga a los autobuses de la línea 25 a circular por el interior del campus de la Universidad de Málaga en ambos sentidos y a realizar más paradas que antes.

El Ayuntamiento ha aumentado hasta 15 el número de vehículos destinados a esta línea. Además, los autobuses híbridos articulados han pasado de los 12 a los 18,5 metros con el objetivo de disponer de mayor capacidad para absorber la demanda prevista en el entorno universitario, hospitalario y del parque tecnológico.

Sin embargo, estas medidas no parecen suficientes para algunos usuarios habituales, que denuncian que el cambio de recorrido ha empeorado la conexión en autobús entre Campanillas y el centro de Málaga.

Sarai, Diana y María utilizan esta línea a diario y coinciden en la misma queja: la duración del trayecto, que ha pasado de unos 45 minutos a superar la hora algunos días.

"Cuando vuelva la universidad será imposible"

Sarai trabaja en el centro de Málaga y asegura que el nuevo recorrido ha empeorado una conexión que ya consideraba deficiente.

"Los cambios han hecho que la conexión sea aún peor de lo que era, y eso que en verano el tráfico es menor. Cuando vuelvan las clases a la universidad será imposible ir de Campanillas al centro", señala.

Cambios en la línea 25 de la EMT de Málaga. / L. O.

La usuaria relaciona además el problema del transporte público en Campanillas con las dificultades para acceder a una vivienda en Málaga.

"Están obligando a la mayoría de malagueños y de personas que vivimos aquí a mudarnos a barrios alejados como Campanillas porque los precios de los pisos son prohibitivos en el resto de la ciudad, pero no mejoran las infraestructuras ni las conexiones", denuncia.

"Campanillas ha doblado su población, pero sigue teniendo las mismas conexiones que antes o, incluso, peores con estos cambios", añade. Sarai considera que el nuevo recorrido aumenta todavía más la distancia entre el lugar de residencia de los vecinos y sus puestos de trabajo.

"No nos dejan vivir cerca del centro, nos obligan a irnos lejos de nuestros trabajos y, encima, a perder dos horas al día solo para ir y venir. Es indignante", afirma.

Veinte minutos más de trayecto en la línea 25

María también utiliza habitualmente la línea 25 de la EMT Málaga y asegura que, pese a que en verano hay menos tráfico, ya está tardando unos veinte minutos más en llegar a su destino.

"Normalmente, en verano hay menos tráfico porque no hay universidad. Nosotras cogemos el autobús de las ocho y media y antes llegábamos sobre las nueve menos diez, pero ahora estamos llegando alrededor de las nueve y veinte", explica.

La usuaria teme que la situación empeore cuando comience el curso académico y aumente el tráfico en el entorno universitario: "Cuando empiece la universidad, ya veremos a qué hora llegamos. Además, con todas las vueltas que damos, el trayecto se hace eterno", lamenta.

María reside en Campanillas, pero advierte de que el recorrido resulta todavía más largo para los pasajeros que suben al autobús en otros núcleos: "Yo todavía puedo darme con un canto en los dientes porque vivo en Campanillas. Las personas que vienen de Maqueda y tienen que atravesar todo el Parque Tecnológico están muy enfadadas", sostiene.

"Creo que se han equivocado bastante, pero quienes han tomado esta decisión no tienen que coger el autobús todos los días", añade. Según explica, el cambio ya supone unos veinte minutos adicionales de viaje en pleno verano.

La preocupación también habría sido trasladada por los trabajadores de la línea: "Los propios conductores nos dicen: "Preparaos cuando empiece la universidad"", relata María.

Piden una línea directa entre Campanillas y el centro

Diana plantea al Ayuntamiento de Málaga la creación de una nueva ruta que conecte directamente Campanillas con el centro, sin obligar a todos los viajeros a realizar el desvío por el campus universitario.

"El Ayuntamiento podría crear una nueva línea específica para la universidad, ampliar alguna de las rutas que ya llegan a Teatinos o establecer un autobús exprés entre Campanillas y el centro, como ya existe para el Parque Tecnológico", plantea.

Otra posibilidad, añade, sería mantener el recorrido anterior de la línea 25 y buscar una alternativa para atender la demanda universitaria.

La usuaria considera que la línea está tratando de atender desplazamientos con necesidades muy diferentes: "Ahora se pretende concentrar en la misma línea a quienes trabajan en el centro, a quienes van al PTA y también a los estudiantes universitarios, aunque son desplazamientos con necesidades diferentes", afirma.

"El nuevo recorrido supone unos quince minutos más de trayecto cada día. La conexión entre Campanillas y el centro ya era larga y, con este cambio, se ha alargado todavía más", concluye.

El nuevo recorrido de la línea 25 de la EMT Málaga

En sentido Paseo del Parque-Santa Rosalía, la línea parte desde el Paseo del Parque y continúa por la Alameda Principal, la avenida de Andalucía, la plaza de Manuel Azaña, la avenida Gregorio Prieto y el bulevar Louis Pasteur.

El autobús pasa después por la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, Doctor Ortiz Ramos, Ingenierías, Andalucía Tech, Marcelino Camacho, Parque Cementerio, Los Asperones 2, Vallejo, Pilar del Prado, José Calderón, la avenida Juan López Peñalver, Severo Ochoa, Escuela Agrícola, Maqueda y Miranda, hasta finalizar en Santa Rosalía, en Loma del Campo.

En sentido contrario, con salida desde Santa Rosalía, el itinerario pasa por Escuela Agrícola, Severo Ochoa, la avenida Juan López Peñalver, José Calderón, Pilar del Prado, Vallejo, Los Asperones 2, Parque Cementerio, Marcelino Camacho, Andalucía Tech, Ingenierías, Doctor Ortiz Ramos y el bulevar Louis Pasteur.

A continuación, circula por la Facultad de Filosofía y Letras, Gregorio Prieto, la plaza de Manuel Azaña, la avenida de Andalucía y la Alameda Principal, antes de finalizar en el Paseo del Parque, a la altura de la plaza del General Torrijos.